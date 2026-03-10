KÃ¤rnten wÃ¼rdigt Paraski-Profi Markus Salcher

Der KÃ¤rntner Skistar Markus Salcher erhielt beim Empfang der Paralympischen Winterspiele am Montag die Ehrenurkunde des Landes. In Cortina bestritt er sein letztes internationales Rennen und beendet nun seine sportliche Laufbahn.

Im Zuge des KÃ¤rnten Empfangs der Paralympischen-Winterspiele in Cortina dâ€™Ampezzo zeichnete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÃ–) Markus Salcher am Montag mit der Ehrenurkunde des Landes aus. Der Skisportler wird seine Karriere bekanntlich nach dieser Saison beenden. Er bestritt auf der legendÃ¤ren Tofana sein letztes internationales Rennen.

AushÃ¤ngeschild des Para-SportsÂ

Seit Jahren zÃ¤hlt der 34-JÃ¤hrige zu den erfolgreichsten Athleten im internationalen Para-Skisport. Mit Medaillen bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen sowie seinem Engagement als Athletensprecher, Vorsitzender des Sportler-Beirats im Ã–sterreichischen Paralympischen Committee und Mitglied im Board des European Paralympic Committee prÃ¤gt er den internationalen Para-Sport. â€žMarkus Salcher ist ein Vorbild fÃ¼r uns alle und das Sportland KÃ¤rnten ist stolz auf dichâ€œ betonte Kaiser.

Dank und Anerkennung

Maria Rauch-Kallat dankte Salcher ebenfalls in ihrer Funktion als PrÃ¤sidentin des Ã–sterreichischen Paralympischen Commitees (Ã–PC): â€žDu warst ein groÃŸes Idol fÃ¼r alle Athletinnen und Athleten. Es freut mich, dass du der Paralympischen Bewegung national und international erhalten bleibst.â€œ Hasslacher-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christoph Kulterer ging auf die langjÃ¤hrige Sponsor-Beziehung zwischen seinem Unternehmen und Markus Salcher ein.