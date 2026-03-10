KÃ¤rntner Feuerwehr zu Unfall vor dem eigenen RÃ¼sthaus alarmiert

Zu einem ungewÃ¶hnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Tainach am Wochenende alarmiert: Ein Verkehrsunfall ereignete sich ausgerechnet direkt vor dem eigenen RÃ¼sthaus.

Die Feuerwehr Tainach staunte nicht schlecht, als es am Wochenende plÃ¶tzlich direkt vor dem eigenen RÃ¼sthaus krachte. Die EinsatzkrÃ¤fte wurden zu einem Verkehrsunfall unmittelbar vor ihrem Standort alarmiert.

Ausgetretene FlÃ¼ssigkeiten binden

Vor Ort Ã¼bernahm die Feuerwehr die Absicherung der Unfallstelle sowie MaÃŸnahmen zum Schutz von Verkehr und Umwelt. â€žUnsere Aufgaben waren die Einsatzstelle abzusichern und austretende FlÃ¼ssigkeiten zu binden bzw. aufzufangen“, erklÃ¤rte die Wehr in den Sozialen Medien. Nach Abschluss der AufrÃ¤umarbeiten konnte die Einsatzbereitschaft rasch wiederhergestellt und die StraÃŸe wieder fÃ¼r den Verkehr freigegeben werden.