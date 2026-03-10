Lawinenrisiko: Schutzwaldprojekt wird fÃ¼r KÃ¤rnten sechsmal so teuer

In Rennweg am Katschberg wird der Schutzwald weiter saniert, um das Lawinenrisiko fÃ¼r mehrere Ortschaften zu verringern. Nach SturmschÃ¤den sind nun zusÃ¤tzliche Arbeiten an der ForststraÃŸe notwendig.

Seit 2012 lÃ¤uft in der Gemeinde Rennweg am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) ein Projekt zur Sanierung des Schutzwaldes rund um die Ortschaften Abwerzg, Oberdorf und Gries. Ziel ist es, das Lawinenrisiko fÃ¼r die betroffenen Siedlungen zu verringern. In der heutigen Regierungssitzung wurde die FortfÃ¼hrung des Projekts beschlossen.

Lawinenrisiken minimieren

Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner betont die Bedeutung der WÃ¤lder fÃ¼r den Schutz der BevÃ¶lkerung: â€žUnsere WÃ¤lder sind nicht nur Lebensraum, sondern wichtige natÃ¼rliche SchutzrÃ¤ume fÃ¼r uns Menschen. Ein stabiler und gut strukturierter Schutzwald ist ein entscheidender Faktor, um Lawinenrisiken zu minimieren und unsere Ortschaften zu sichernâ€œ. Nach einem starken Sturmereignis im Jahr 2024, bei dem rund 5,5 Hektar Schutzwald beschÃ¤digt wurden, sind nun weitere Arbeiten notwendig. Entlang der ForststraÃŸe â€žVerlÃ¤ngerung Fallbachwegâ€œ mÃ¼ssen mehrere eingebrochene StraÃŸenrÃ¤nder saniert werden. Die StraÃŸe dient als wichtige Zufahrt zum Projektgebiet. â€žNur mit einer sicheren ErschlieÃŸung kÃ¶nnen unsere Teams die WaldflÃ¤chen fachgerecht sanieren. Jede einzelne MaÃŸnahme leistet einen direkten Beitrag zum Schutz der Menschen und der Infrastruktur in den umliegenden Ortschaftenâ€œ, betont Fellner.

1,55 Mio. statt 250.000 Euro

Durch die zusÃ¤tzlichen Arbeiten steigen die Gesamtkosten des Projekts um 250.000 Euro auf 1,55 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt durch Bund, Land KÃ¤rnten und die Gemeinde Rennweg am Katschberg. Der zusÃ¤tzliche Anteil des Landes betrÃ¤gt 43.750 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert