Rekord in Sicht? KÃ¤rnten und Osttirol erleben ungewÃ¶hnliche MÃ¤rz-WÃ¤rme

Das erste MÃ¤rzdrittel 2026 bringt in KÃ¤rnten und Osttirol Temperaturen, die fÃ¼r diese Jahreszeit auÃŸergewÃ¶hnlich hoch sind: GegenÃ¼ber dem Klimamittel 1991â€“2020 liegt die mittlere Abweichung vom 1. bis 9. MÃ¤rz bei Ã¼ber 4,2 Grad, im Vergleich zum Ã¤lteren Referenzzeitraum 1961â€“1990 sogar bei bis zu 5,8 Grad. In Teilen UnterkÃ¤rntens werden lokal Werte von mehr als 7 Grad Ã¼ber dem langjÃ¤hrigen Schnitt erreicht, berichtet David Kaufmann von Tauernwetter. „Gleichzeitig ist in KÃ¤rnten und Osttirol seit Ende Februar kein nennenswerter Niederschlag mehr gefallen. Sollte diese ausgeprÃ¤gte WÃ¤rmephase anhalten, kÃ¶nnte der MÃ¤rz 2026 als der wÃ¤rmste MÃ¤rz seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Klimageschichte der Region eingehen.“

Â©Tauernwetter Referenzzeitraum 1961â€“1990 Â©Tauernwetter Referenzzeitraum 1991â€“2020

MÃ¤rz noch ohne Niederschlag

Die auf Basis des SPARTACUS-Datensatzes der GeoSphere Austria erstellten Temperaturkarten illustrieren das AusmaÃŸ eindrucksvoll: Nahezu die gesamte FlÃ¤che KÃ¤rntens und Osttirols leuchtet in tiefem Rot. Besonders deutlich wird der Unterschied, wenn man den Zeitraum 1961â€“1990 als Vergleich nimmt: In UnterkÃ¤rnten â€“ in den Beckenlagen des Klagenfurter Raums, im Lavanttal und Jauntal â€“ liegt die positive Abweichung mehr als 7 Grad Ã¼ber dem damaligen Klimamittel. Selbst im Vergleich zum bereits wÃ¤rmeren Zeitraum 1991â€“2020 sind Abweichungen von Ã¼ber 4 Grad auÃŸergewÃ¶hnlich hoch. Zu diesem Temperaturniveau kommt ein weiteres auffÃ¤lliges Merkmal: Seit Ende Februar fiel kaum Niederschlag. „Die Region befindet sich nun seit mehr als zehn Tagen in einer ausgeprÃ¤gten Trockenphase. Nachdem der vergangene Winter ohnehin durch ein markantes Niederschlagsdefizit gekennzeichnet war â€“ mit einer der trockensten Winterperioden seit Jahren â€“, stellt diese anhaltende Trockenheit eine weitere Belastung fÃ¼r die Wasserreserven und die beginnende Vegetationsperiode dar“, ergÃ¤nzt Kaufmann.

Kaltlufteinbruch kÃ¶nnte Rekord verhindnern

Bleibt die positive Temperaturabweichung bis Monatsende auf diesem Niveau, sei ein neuer Rekord fÃ¼r den MÃ¤rz in weiten Teilen KÃ¤rntens und Osttirols laut Kaufmann mÃ¶glich. Um dies zu verhindern, brÃ¤uchte es in den nÃ¤chsten zehn Tagen einen krÃ¤ftigen Kaltlufteinbruch von mindestens einer Woche Dauer, der die Temperaturen deutlich unter das langjÃ¤hrige Mittel drÃ¼ckt. „Ein solches Szenario ist nach dem aktuellen Stand der Wettermodelle fÃ¼r die verbleibenden gut drei Wochen des Monats zwar nicht vÃ¶llig ausgeschlossen, aber nach gegenwÃ¤rtiger Lage eher unwahrscheinlich“, so Kaufmann.

Doch kein Italientief?

UrsprÃ¼nglich deuteten Wettermodelle fÃ¼r das kommende Wochenende ein Italientief an, das Regen und Schneefall bis in manche TÃ¤ler bringen sollte. Die meisten ModelllÃ¤ufe haben dieses Szenario jedoch weitgehend abgeschwÃ¤cht oder verworfen. FÃ¼r Samstag, den 14. MÃ¤rz, ist noch ein wenig Niederschlag mÃ¶glich, die groÃŸe positive Temperaturabweichung setzt sich jedoch bis zum Wochenende weiter fort.