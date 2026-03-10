Tote Fische in der Lavant: Polizei informiert Ã¼ber Mischlauge im Wasser

Fischsterben in der Lavant: Nach einer BetriebsstÃ¶rung in einem Industriebetrieb gelangte ungeklÃ¤rte Lauge in den Fluss. Die Ursache und das volle AusmaÃŸ der Umweltbelastung werden laut der LPD KÃ¤rnten nun untersucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Landespolizeidirektion KÃ¤rnten floss diese Lauge Ã¼ber die KlÃ¤ranlage St. AndrÃ¤ in den Lavant-Fluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Landespolizeidirektion KÃ¤rnten floss diese Lauge Ã¼ber die KlÃ¤ranlage St. AndrÃ¤ in den Lavant-Fluss.

Am 8. MÃ¤rz gegen 13:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es im Bereich Aich, Gemeinde St. Paul im Bezirk Wolfsberg, zu einem Fischsterben im Lavant-Fluss gekommen sei, wir haben berichtet. Bei einer Kontrolle des Flusses zeigte sich sÃ¼dlich der KlÃ¤ranlage St. AndrÃ¤ eine deutliche TrÃ¼bung des Wassers sowie Schaumansammlungen. Eine gleichzeitige ÃœberprÃ¼fung stromaufwÃ¤rts verlief hingegen ohne AuffÃ¤lligkeiten â€“ dort konnten keine Verunreinigungen festgestellt werden.

Mischlauge floss in den Lavant-Fluss

Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass es am 7. MÃ¤rz 2026 zwischen 21 und 21:45 Uhr in einem Industriebetrieb in der Gemeinde St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, zu einer BetriebsstÃ¶rung gekommen war. Dabei gelangte eine bislang nicht genau quantifizierte Menge Mischlauge in das betriebliche Kanalsystem. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Landespolizeidirektion KÃ¤rnten floss diese Lauge Ã¼ber die KlÃ¤ranlage St. AndrÃ¤ in den Lavant-Fluss.

Genauer Schaden noch unklar

Das AusmaÃŸ der UmweltbeeintrÃ¤chtigung durch die besagte StÃ¶rung â€“ insbesondere das Fischsterben â€“ sowie mÃ¶gliche SchÃ¤den an der KlÃ¤ranlage St. AndrÃ¤ kÃ¶nnen laut den Beamten momentan noch nicht abgeschÃ¤tzt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 16:16 Uhr aktualisiert