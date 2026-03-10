Silofolie fing Feuer: KÃ¤rntner EinsatzkrÃ¤fte zu Brand alarmiert

Am Morgen kam es im Lavanttal zu einem Feuerwehreinsatz: Eine Silofolie geriet in Brand. Das Feuer konnte durch die rasche und koordinierte Arbeit der EinsatzkrÃ¤fte zÃ¼gig unter Kontrolle gebracht und gelÃ¶scht werden.

Am heutigen Morgen um 9:44 Uhr wurden die Feuerwehren Preitenegg und Schiefling im Lavanttal zu einem Brandeinsatz alarmiert. Vor Ort stand eine Silofolie in Brand.

Einsatz nach rund einer Stunde beendet

Das Feuer konnte durch die rasche und koordinierte Arbeit der EinsatzkrÃ¤fte zÃ¼gig unter Kontrolle gebracht und gelÃ¶scht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzbereitschaft der beteiligten Feuerwehren war nach rund einer Stunde wiederhergestellt. Die genaue Brandursache der besagten Folie wird derzeit noch untersucht.