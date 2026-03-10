Dass in der KÃ¤rntner Gastronomie ein Mangel an Fach- und generell ArbeitskrÃ¤ften herrscht und diese dringend gesucht werden â€“ „hÃ¤nderingend“, wie gerne betont wird â€“ ist hinlÃ¤nglich bekannt. Doch welche Herausforderungen machen die Mitarbeitersuche fÃ¼r Gastrobetriebe so schwierig? Wir haben mit Birgit Winding, der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der SÃ¼drast DreilÃ¤nderecke sowie der Karawankenrast â€“ Mariaâ€™s Diner gesprochen und sie hat uns erklÃ¤rt, wie holprig der Prozess der BeschÃ¤ftigtensuche sein kann â€“ insbesondere Ã¼ber das AMS.

Betrieb muss potenzielle Bewerber anrufen

Prinzipiell gibt es einen vorgegebenen Weg fÃ¼r Betriebe, die Ã¼ber das Ã¶sterreichische Arbeitsmarktservice (AMS) an neue Mitarbeiter kommen wollen. Winding schildert den Vorgang gegenÃ¼ber 5 Minuten wie folgt: „Wir melden die freien Stellen beim AMS, das wird natÃ¼rlich sofort bearbeitet und wenn’s eventuelle Bewerber gibt, werden diese ins eams-Konto gestellt.“ So weit, so gut. Der nÃ¤chste logische Schritt wÃ¤re dann, dass sich die Bewerber bei den suchenden Betrieben melden. Doch dem ist oft nicht so. Die Erfahrungen der Gastronomin zeigen, dass sich oft der Betrieb an die Arbeitssuchenden wenden muss, die vom AMS vorgeschlagen werden. „FÃ¼r Unternehmen ist das ein erheblicher Mehraufwand“, so Winding.

„Kein Interesse, kein Fahrzeug, kein FÃ¼hrerschein“

Und mit dem Anruf beginnen hÃ¤ufig erst die richtigen Herausforderungen: Oft seien mehrere telefonische Kontaktversuche notwendig, um Ã¼berhaupt eine RÃ¼ckmeldung zu erhalten. „Wenn dann jemand abhebt, heiÃŸt es oft: ,Kein Interesse, kein Fahrzeug, kein FÃ¼hrerschein'“, beschreibt Winding die Herausforderungen, mit denen sie immer wieder konfrontiert ist. Auch mangelnde Deutschkenntnisse seien immer wieder ein Knackpunkt, doch als Hauptproblem identifiziert sie die Arbeitsmoral. Sie erklÃ¤rt dazu: „Das Thema ist ein mangelndes Interesse zu arbeiten, das merkt man oft schon an den ersten paar Worten.“

Arbeitslosengeld stufenweise kÃ¼rzen

Bei der Suche Ã¼ber das AMS sei die Situation „besonders schlimm“: „Wir finden eher Mitarbeiter Ã¼ber Social Media und im Bekanntenkreis“, so die SÃ¼drast-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin. Wenn das Interesse gÃ¤nzlich fehlt, ist es auch fÃ¼r das AMS schwer, etwas zu bewirken, rÃ¤umt Winding ein. Ãœber mÃ¶gliche LÃ¶sungen hat sie sich jedoch auch schon Gedanken gemacht: Sie denkt dabei an ein Stufensystem, in dem das Arbeitslosengeld alle paar Monate weiter gekÃ¼rzt wird: „Bis die Leute sagen: ,Ja passt, ich geh wieder arbeiten.'“ Davon nimmt sie ausdrÃ¼cklich FÃ¤lle aus, in denen Krankheiten oder Ã¤hnliche fordernde UmstÃ¤nde zur Arbeitslosigkeit gefÃ¼hrt haben.

Â©SÃ¼drast DreilÃ¤ndereck Die KÃ¤rntner Gastronomin Birgit Winding spricht sich fÃ¼r ein Stufenmodell beim Arbeitslosengeld aus.

„Gegenseitiges Geben und Nehmen“

Der Gastronomin ist auÃŸerdem bewusst, dass man als Arbeitgeber „nicht nur erwarten kann“. „Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, betont sie. In ihren Betrieben versuche sie, so gut wie mÃ¶glich auf die BedÃ¼rfnisse der Mitarbeiter einzugehen, beispielsweise in Hinblick auf die Arbeitszeiten, mit einer betrieblichen Pensionsvorsorge oder kostenlosen Essensangeboten. „Wir versuchen, fÃ¼r die Mitarbeiter da zu sein, aber gut, arbeiten muss man ja trotzdem“, fasst Winding zusammen. FÃ¼r die Karawankenrast-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin ist jedenfalls eines klar: „So kann es nicht weitergehen.“

„Offensichtlicher Handlungsbedarf“

Trotz der Probleme bei der Mitarbeitersuche mÃ¶chte sie dennoch klarstellen, dass sie „nicht alle in einen Topf werfen“ will: „Wir haben viele verlÃ¤ssliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch aus Italien und vor allem aus Slowenien, die den lÃ¤ngeren Arbeitsweg haben und trotzdem Freude und Interesse am Arbeiten haben.“ Mit ihrem Gang an die Ã–ffentlichkeit will die Unternehmerin vor allem eines erreichen: auf aktuelle Probleme in der strukturellen Entwicklung des Ã¶sterreichischen Arbeitsmarkts aufmerksam machen und eine Diskussion anstoÃŸen, um gemeinsam nach LÃ¶sungen zu suchen. AbschlieÃŸend betont sie:

Wenn Betriebe trotz vorhandener Arbeitssuchender keine geeigneten Mitarbeiter finden, besteht offensichtlich Handlungsbedarf.

Viele GrÃ¼nde fÃ¼r Herausforderungen in der Gastro

Auf Anfrage von 5 Minuten erklÃ¤rt Peter Wedenig, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des AMS KÃ¤rnten, warum gerade in der Gastronomie grÃ¶ÃŸere Herausforderungen bei der Mitarbeitersuche bestehen. Einerseits stehe die Branche in einem strukturellen Wandel, viele BeschÃ¤ftigte haben sich (auch seit der Corona-Pandemie) zu einem Berufswechsel entschlossen, Betriebe setzen teilweise auf kÃ¼rzere Ã–ffnungszeiten und Co. Andererseits wÃ¼rden Unternehmen versuchen, ihr Angebot an die BedÃ¼rfnisse ihrer Mitarbeiter anzupassen. „Letztendlich steht aber die Branche stark unter Konkurrenz zu anderen Bereichen bzw. Branchen, die ganzjÃ¤hrige ArbeitsplÃ¤tze anbieten“, so Wedenig. Dazu komme, dass gerade die Gastro- bzw. Tourismusbranche eine groÃŸe Personalfluktuation aufweise und somit generell mehr Mitarbeiter notwendig seien, um den Grundbestand an nÃ¶tigem Personal zu sichern. Auch ein seit Jahren bestehendes Mismatch zwischen offenen Lehrstellen und Lehrstellensuchenden sei Teil des Problems. „Gemessen am Jahr 2025 haben wir 127 offene Lehrstellen und lediglich 33 vorgemerkte Lehrstellensuchende“, schildert der AMS-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.

Â© LPD KÃ¤rnten/Varh AMS-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Peter Wedenig erklÃ¤rt, warum die Personalsituation in der Gastronomie besonders schwierig ist.

Sperren steigen

Angesprochen auf die Probleme bei der Mitarbeitersuche Ã¼ber das AMS betont Wedenig, dass man um eine „tunlichst passgenaue Vermittlung von vorgemerkten Personen auf offene Stellen“ bemÃ¼ht sei. „So haben wir etwa im Bereich der AMS-Regionalstellen Villach und Klagenfurt eigene Gastro-Teams, die sich spezifisch um die Stellenbesetzung im Tourismus kÃ¼mmern“, so Wedenig weiter. Kommt es zu einer Arbeitsverweigerung hat dies Konsequenzen: „Der gesetzliche Rahmen gibt die MÃ¶glichkeiten vor, zum Beispiel bei Nicht-Annahme einer Stelle eine Sperre auszusprechen.“ Auch beim AMS spÃ¼rt man einen Wandel in der Arbeitsmoral der Suchenden, denn wie Wedenig erklÃ¤rt:

Die Anzahl der ausgesprochenen Sperren ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.“

Darum sollten Stellen beim AMS gemeldet werden

Trotzdem sei es wichtig, dass Betriebe ihre offenen Stellen beim AMS melden und zwar aus einem bestimmten Grund: „Erst dadurch ergibt sich ein wirklicher Blick Ã¼ber die Notwendigkeit von Personal in einer Branche“, schildert Wedenig. Dies sei insbesondere im Hinblick auf AuslÃ¤nderfachkontingente oder Saisonkontingente relevant.