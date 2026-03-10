Die SPÃ– KÃ¤rnten hat ihre FÃ¼hrung neu aufgestellt und Verantwortlichkeiten in Landtag und Landesregierung angepasst. Ziel sei eine stÃ¤rkere Verbindung von Erfahrung, Kompetenz und zukunftsorientierter Politik.

Der SPÃ–-Landesparteivorstand in KÃ¤rnten hat einstimmig eine personelle Neuaufstellung beschlossen. Marika Lagger-PÃ¶llinger, GÃ¼nter Leikam, Luca Burgstaller, Manuela Lobnik und Christina Patterer Ã¼bernehmen Aufgaben, die kommunale Erfahrung, parlamentarisches Wissen und sozialdemokratische Perspektive verbinden. â€žMit dieser Aufstellung verbinden wir Erfahrung mit neuer Dynamik und richten den Blick konsequent nach vorneâ€œ, betont Landesparteivorsitzender LR Daniel Fellner.

Neue Rollen innerhalb der Partei

Marika Lagger-PÃ¶llinger, bisherige dritte LandtagsprÃ¤sidentin und langjÃ¤hrige BÃ¼rgermeisterin von Lendorf, rÃ¼ckt in die Landesregierung auf. Sie verantwortet Gemeinden, Umweltagenden und Wasserwirtschaft und setzt sich fÃ¼r Frauenanliegen ein. â€žMit Marika Lagger-PÃ¶llinger Ã¼bernimmt eine PersÃ¶nlichkeit Verantwortung, die die Anliegen der KÃ¤rntner Gemeinden aus erster Hand kennt und sich mit groÃŸem Engagement fÃ¼r die Menschen einsetzt. Ihre Erfahrung und ihr klarer Blick fÃ¼r die Herausforderungen unserer Zeit werden wichtige Impulse fÃ¼r die Zukunft unseres Landes gebenâ€œ, so Fellner. GÃ¼nter Leikam wird Dritter LandtagsprÃ¤sident. â€žGÃ¼nter Leikam steht fÃ¼r VerlÃ¤sslichkeit, Respekt vor unseren demokratischen Institutionen und eine verbindende Art in der politischen Arbeitâ€œ, sagt Fellner. Luca Burgstaller Ã¼bernimmt als neuer Klubobmann die Verantwortung fÃ¼r eine zukunftsorientierte Politik. â€žLuca Burgstaller ist als BrÃ¼ckenbauer bekannt und Ã¼bernimmt diese Aufgabe mit Respekt vor dem, was aufgebaut wurde, und mit dem Anspruch, den nÃ¤chsten Schritt zu gehenâ€œ, betont Fellner.

„KÃ¤rnten gemeinsam weiterentwickeln“

Manuela Lobnik wird Klubobmann-Stellvertreterin: â€žManuela Lobnik steht fÃ¼r eine Politik, die anpackt, Verantwortung Ã¼bernimmt und die Anliegen der Menschen ernst nimmt. Mit ihrem Einsatz fÃ¼r Gemeinden und Regionen wird sie auch im Landtagsklub wichtige Impulse setzenâ€œ, erklÃ¤rt Fellner. Bei ihr werden auch der Umweltschutz sowie die Frauenthemen ihre Heimat finden. Christina Patterer kehrt in den Landtag zurÃ¼ck. â€žChristina Patterer verbindet kommunale Erfahrung mit bildungspolitischer Kompetenz und starkem sozialen Engagementâ€œ, so Fellner und ergÃ¤nzt: â€žWir stellen unser Team so auf, dass es die groÃŸen Herausforderungen unserer Zeit aktiv gestaltet, von leistbarem Leben Ã¼ber starke Gemeinden bis zu sozialer Sicherheit. Unser Ziel ist klar: KÃ¤rnten gemeinsam weiterentwickeln â€“ sozial, gerecht und mit starker Zuversicht in die Zukunftâ€œ

ZustÃ¤ndigkeiten werden neu gebÃ¼ndelt

Ab 10. April werden ZustÃ¤ndigkeiten in der Landesregierung neu gebÃ¼ndelt: Fellner Ã¼bernimmt zusÃ¤tzlich Arbeitsmarkt sowie Forschung und Entwicklung. Spannend ist eine weitere thematische Rochade. Kunst und Kultur, bisher ein absolutes Steckenpferd von Landeshauptmann Peter Kaiser wandert nicht zu seinem designierten Nachfolger Fellner, sondern wird kÃ¼nftig von Gaby Schaunig verantwortet.Â Fachhochschule und tertiÃ¤re Bildung fallen an Bildungslandesrat Peter Reichmann, Chancengleichheit und psychosoziale Versorgung an Schaunig. Frauen, Umwelt und Klimaschutz sowie Siedlungs- und Schutzwasserwirtschaft verantwortet Lagger-PÃ¶llinger zusÃ¤tzlich zum Gemeindereferat.

In redaktioneller Zusammenarbeit mit Fritz Kimeswenger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert