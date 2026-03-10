Kerze sorgte fÃ¼r Wohnungsbrand: KÃ¤rntnerin (66) verletzt

In Kirchbach wurde eine Dachgeschosswohnung durch einen Kerzenbrand schwer beschÃ¤digt. Die 66-jÃ¤hrige Mieterin wurde bei den LÃ¶schversuchen leicht verletzt, wie die Landespolizeidirektion KÃ¤rnten bestÃ¤tigt.

In den Nachtstunden des 9. MÃ¤rz brach in einer Dachgeschosswohnung in Kirchbach, Bezirk Hermagor, ein Brand aus. Ursache war eine Kerze, die am Badewannenrand aufgestellt und vergessen worden war.

Durch starke Hitzeentwicklung verletzt

„Der Brand wurde von der 66-jÃ¤hrigen Wohnungsmieterin um 6:30 Uhr entdeckt und mit FeuerlÃ¶scher und Wasser aus Eigenem gelÃ¶scht. Durch die Hitzeentwicklung wurde sie bei den LÃ¶schmaÃŸnahmen leicht verletzt“, erklÃ¤rte die Landespolizeidirektion KÃ¤rnten. Das Badezimmer wurde durch das Feuer vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt. Auch der Ã¼brige Wohnbereich der Wohnung wurde durch Hitzeeinwirkung sowie Rauch- und RuÃŸniederschlÃ¤ge stark beschÃ¤digt und vorerst unbewohnbar.

Weitere Ermittlungen

Das Feuer beschrÃ¤nkte sich auf die Obergeschosswohnung, eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Die HÃ¶he des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen fÃ¼hrt der Bezirksbrandermittler.