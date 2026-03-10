Engagiert und voller Lebensfreude: Danial aus KÃ¤rnten sucht Menschen, die mit ihm sportlich aktiv sein wollen. Der Blinden- und Sehbehindertenverband KÃ¤rnten hat daher einen Aufruf gestartet.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband KÃ¤rnten hat einen besonderen Aufruf in den sozialen Medien gestartet. â€žWir suchen engagierte Menschen, die ihre Freude an Bewegung und Sport mit Danial teilen mÃ¶chtenâ€œ, erklÃ¤rt die Organisation, die noch in diesem Jahr ihr 80. JubilÃ¤um feiert. Danial ist sehbehindert und kam vor drei Jahren mit seiner Familie aus Afghanistan nach KÃ¤rnten.

Mehr Bewegung erwÃ¼nscht

â€žMit viel Engagement hat er Deutsch und die Blindenschrift bei uns im August-Wurzer-Haus in Klagenfurt gelernt. Danial arbeitet seit 2023 in der ABC-WerkstÃ¤tte. Derzeit erweitert er seine FÃ¤higkeiten am Computer, lernt Keyboard spielen und ist bereits sehr selbststÃ¤ndig unterwegs â€“ sogar die Fahrt mit den Ã–ffis von Klagenfurt zu seiner Familie nach Villach meistert er alleineâ€œ, heiÃŸt es im Posting. Nun wÃ¼nscht sich Danial vor allem mehr Bewegung und gemeinsame FreizeitaktivitÃ¤ten. Der Verband wendet sich deshalb an die BevÃ¶lkerung und sucht Personen, welche einen aktiven Lebensstil mit Danial teilen mÃ¶chten. Gesucht werden Menschen, die gemeinsam aktiv sein wollen, neues ausprobieren mÃ¶chten und Motivation teilen â€“ â€žund vielleicht entsteht dabei auch eine Freundschaft.â€œ

In Klagenfurt und Villach

Die AktivitÃ¤ten sollen im Raum Klagenfurt und Villach stattfinden, die Zeiten seien laut dem Posting flexibel und nach Vereinbarung. â€žWenn du dir vorstellen kannst, Danial auf diesem Weg zu begleiten oder mehr erfahren mÃ¶chtest, freuen wir uns Ã¼ber deine Nachrichtâ€œ, schreibt der Verband abschlieÃŸend.