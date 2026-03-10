Nach schweren Unwettern: Hochwasserschutz in Baldramsdorf wird ausgebaut

Nach den Unwettern 2016 und 2019 wird der Hochwasserschutz in Baldramsdorf (Bezirk Spittal an der Drau) weiter verstÃ¤rkt. Das 2019 gestartete Verbauungsprojekt wird auf Basis neuer technischer Erkenntnisse angepasst. â€žDie Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell extreme Wetterlagen zu gefÃ¤hrlichen Situationen fÃ¼hren kÃ¶nnen. Unser Auftrag ist klar: Wir mÃ¼ssen unsere Schutzsysteme laufend verbessern und an neue Herausforderungen anpassenâ€œ, betont Wasserwirtschafts- und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner.

„Keine falschen Kompromisse geben“

Der Schutz am ZÃ¶rbach sichert langfristig Wohngebiete, die L5 BaldramsdorferstraÃŸe und das kommunale StraÃŸennetz. â€žWenn es um die Sicherheit der KÃ¤rntnerinnen und KÃ¤rntner geht, darf es keine falschen Kompromisse geben. Deshalb setzen wir konsequent auf nachhaltige LÃ¶sungen, auf wirksame VerbauungsmaÃŸnahmen, die den Menschen auch in Zukunft verlÃ¤sslichen Schutz bietenâ€œ, so Fellner. LHStv. Martin Gruber ergÃ¤nzt: â€žDie MaÃŸnahmen am ZÃ¶rbach schÃ¼tzen SiedlungsrÃ¤ume, landwirtschaftliche FlÃ¤chen und wichtige Verkehrsverbindungen. Ein sicheres StraÃŸennetz ist eine zentrale Grundlage fÃ¼r LebensqualitÃ¤t im lÃ¤ndlichen Raum.â€œ Kern des Projekts ist der Ausbau des Unterlaufs, die Errichtung einer GeschieberÃ¼ckhaltesperre, Sanierung bestehender Schutzanlagen und Instandsetzung der EntwÃ¤sserung im Oberlauf. Bauanpassungen waren wÃ¤hrend der Arbeiten nÃ¶tig, etwa bei Sperrensanierungen und gefÃ¤hrlichen Aushubarbeiten.

Gesamtkosten steigen

Die Gesamtkosten steigen um 425.000 Euro auf 2,425 Millionen Euro. Bund, Land KÃ¤rnten, LandesstraÃŸenverwaltung und die Gemeinde Baldramsdorf finanzieren das Projekt, der zusÃ¤tzliche Landesmittelanteil betrÃ¤gt 97.750 Euro. â€žBeim Hochwasserschutz dÃ¼rfen wir keine halben LÃ¶sungen machen. Wenn wir ein Projekt umsetzen, dann so, dass es den Menschen langfristig Sicherheit gibt. Genau deshalb investieren wir konsequent weiterâ€œ, betonen Fellner und Gruber. â€žHochwasserschutz ist eine Daueraufgabe. Wir bauen Schritt fÃ¼r Schritt ein starkes Schutznetz fÃ¼r KÃ¤rnten auf. Jeder verbesserte Schutzbau bedeutet mehr Sicherheit fÃ¼r unsere Gemeinden.â€œ