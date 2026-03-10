Diese News lagen unserer Redaktion ganz besonders am Herzen

Am 5. MÃ¤rz 2016 ging der erste Bericht online. Genau zehn Jahre spÃ¤ter, blickt die 5-Minuten-Redaktion auf ein Jahrzehnt voller Geschichten zurÃ¼ck. Manche sind uns besonders in unseren Herzen geblieben.

Abseits der harten News sind es vor allem die menschlichen Schicksale, die SolidaritÃ¤t unserer Leser und die kleinen Wunder des Alltags, die uns im GedÃ¤chtnis geblieben sind. Zum JubilÃ¤um prÃ¤sentieren wir: 7 Artikel, die uns ganz besonders am Herzen liegen.

Geschichten, die das Leben schreibt, sind das was uns ausmachen

Als 5 Minuten startete, war die Vision klar: Aktuell, regional und nah am Menschen zu sein. Dass wir heute bis zu 14 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen, liegt vor allem an euch â€“ einer Community, die nicht nur liest, sondern hilft. In diesen zehn Jahren haben wir gemeinsam Spendenrekorde gebrochen, letzte WÃ¼nsche erfÃ¼llt und Hoffnung geschenkt, wo sie fast verloren schien. Hier Geschichten, die unsere Redakteure ausgewÃ¤hlt haben, weil sie immer wieder daran denken mÃ¼ssen – auch Jahre spÃ¤ter.

1. Ein Delphin-LÃ¤cheln fÃ¼r Florian

Es war einer der emotionalsten Aufrufe unserer Geschichte: Der kleine Florian (er war im Jahr 2022 fÃ¼nf Jahre alt) leidet an Duchenne-Muskelschwund. Seine einzige Chance auf mehr LebensqualitÃ¤t: Eine Delphintherapie in Mexiko. Doch es fehlten 6.000 Euro. Was dann passierte, machte uns sprachlos: Innerhalb weniger Tage nach dem 5-Minuten-Bericht spendeten die Villacher Ã¼ber 3.000 Euro, Villacher Bands organisierten Konzerte, und am Ende durfte Florian mit Delfinen schwimmen. „Wir haben ja auf viel gehofft, aber was im Moment passiert, ist unglaublich“, so die Mutter damals gegenÃ¼ber 5 Minuten. Er war auch bei uns im BÃ¼ro zu Besuch.

Â©Privat Ein Wunder im Wasser: Dank der 5-Minuten-Leser konnte Florian seine lebensverÃ¤ndernde Therapie antreten.

2. Eine Welle fÃ¼r Tristan: 100.000 Euro Hoffnung

Tristans Schicksal traf uns mitten ins Herz: Der Vater im Wachkoma, die Mutter unheilbar an Krebs erkrankt. Ein fÃ¼nfjÃ¤hriger Bub, der drohte, alles zu verlieren. Als wir seine Geschichte im Juli 2025 verÃ¶ffentlichten, geschah das Unglaubliche: Das Spendenkonto sprang von 30.000 auf fast 100.000 Euro. Leser aus ganz KÃ¤rnten boten Hilfe an â€“ eine Leserin wollte Tristan sogar adoptieren.

3. Michael Lackner: Vom Park auf den Chefsessel

Nicht jede Heldengeschichte beginnt mit einer Spende. Die Geschichte von Michael Lackner ist eine von purer Willenskraft. Er war obdachlos, schlief in Parks und war hoch verschuldet. Doch er rappelte sich auf. Vom TÃ¼rsteher zum erfolgreichen Unternehmer mit eigenem Transportunternehmen. Doch dann kam die Pandemie. Michael lieÃŸ uns in einem sehr persÃ¶nlichen Update an seinem â€žTeufelskreisâ€œ teilhaben. Er sprach offen Ã¼ber AngstzustÃ¤nde und den harten Kampf ums Ãœberleben, als AuftrÃ¤ge wegbrachen und staatliche Hilfen ausblieben. An seinem Tiefpunkt fand er in seiner Partnerin Victoria Aust nicht nur die Liebe, sondern auch seinen â€žFels in der Brandungâ€œ. Gemeinsam bewiesen sie, dass man zu zweit jede Krise meistern kann.

Â©zVg: KK Vom Ãœberlebenskampf zum Erfolg: Michael Lackners Weg ist eine Inspiration fÃ¼r alle, die ganz unten sind.

4. Kuriose „Grab“-Pflastersteine in Villach

Journalismus darf auch kurios und hartnÃ¤ckig sein. 2017 entdeckte ein aufmerksamer Leser am neu gestalteten Villacher Hans-Gasser-Platz etwas merkwÃ¼rdiges :Inschriften auf den Pflastersteinen. Es stellte sich heraus: Es waren recycelte Grabsteine. Der Artikel machte seine Runden und die Stadt musste reagieren. Die Steine wurden abgeschliffen und ausgetauscht. Eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig BÃ¼rger-Feedback fÃ¼r unsere Arbeit ist.

Â©zVg: Gerald Messner Kurioses aus der Draustadt: Ein aufmerksamer Leser und eine ausfÃ¼hrliche Recherche.

5. Norbert und seine Rikscha der Lebensfreude

Norbert Wiesflecker ist ein Villacher Unikat. In seiner Freizeit fÃ¤hrt er Senioren aus dem AHA-Heim mit der Rikscha durch die Stadt. Er schenkt Menschen, die oft isoliert sind, den Wind in den Haaren und das GefÃ¼hl von Freiheit. 2.500 Kilometer legte er in nur einem Jahr ehrenamtlich zurÃ¼ck. â€žFrÃ¼her hat mir meine Mutter Zeit geschenkt. Jetzt gebe ich ihr und anderen Zeit zurÃ¼ckâ€œ, erzÃ¤hlte er gegenÃ¼ber 5 Minuten. Ein Satz, der die Redaktion zu TrÃ¤nen rÃ¼hrte.

Â©zVg: KK Norbert Wiesflecker schenkt Villachs Senioren mit seiner Rikscha unvergessliche Momente der Freiheit und Teilhabe.

6. Die Rettung von Sabines Hof

Als der Landwirtin Sabine Hinterberger die Zwangsversteigerung ihres Hofes (seit 1416 in Familienbesitz) drohte, startete eine KÃ¤rntnerin eine Spendenaktion. Ãœber 5 Minuten verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. 221.000 Euro kamen zusammen â€“ die Versteigerung wurde in letzter Sekunde abgewandt. SolidaritÃ¤t kennt keine Landesgrenzen… Eine KÃ¤rntner Hilfe rettete einen Hof im Salzkammergut.

Â©Google Maps Wenn KÃ¤rntner Hilfe eine jahrhundertealte Familientradition im Salzkammergut vor der Zwangsversteigerung bewahrt.

7. Christianes letzter Gipfel: Der Mittagskogel

Christiane war schwer krebskrank und hatte einen letzten Wunsch: Einmal noch auf den Gipfel des Mittagskogels. Ihr Bruder und fÃ¼nf Freunde erfÃ¼llten ihr diesen Wunsch â€“ sie trugen die 38-JÃ¤hrige in einem Spezialstuhl den Berg hinauf. Das Bild des Jahrzehnts: Christiane am Gipfelkreuz, erschÃ¶pft, aber unendlich glÃ¼cklich. Es war eine Geschichte Ã¼ber Geschwisterliebe, die Ã¼ber alle Grenzen geht.

Â©Privat Helden des Alltags: Christianes Bruder und seine Freunde trugen sie bis zum Gipfelkreuz ihres Sehnsuchtsortes.

Die 5 Minuten-Redaktion freut sich…

… auf viele weitere herzensberÃ¼hrende Geschichten. Diese sieben Geschichten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Jahrzehnt voller Emotionen, Herausforderungen und Zusammenhalt. Sie sind der Beweis dafÃ¼r, dass Regionaljournalismus mehr sein kann als bloÃŸe Berichterstattung. Gemeinsam mit euch, unserer treuen Community, wollen wir auch in den kommenden Jahren genau dort hinschauen, wo Hilfe gebraucht wird, wo Erfolge gefeiert werden und wo das Herz unserer Region schlÃ¤gt. Danke fÃ¼r zehn Jahre Vertrauen.