Nach Neuaufstellung: Kärntner Bürgermeisterin legt ihr Amt zurück

Nach vielen Jahren an der Spitze von Lendorf startet Marika Lagger-Pöllinger ein neues Kapitel – sie wechselt in die Kärntner Landesregierung. Gleichzeitig schlägt sie Simon Pleschberger als ihre Nachfolge für das Bürgermeisteramt vor.

„Habe Verantwortung nie gescheut“

„Ich habe Verantwortung nie gescheut, aber der Wechsel kam überraschend. Trotzdem habe ich mich entschieden, diese neue Aufgabe anzunehmen – auch wenn es mir schwerfällt, mein Amt als Bürgermeisterin niederzulegen“, sagt Lagger-Pöllinger. „Lendorf ist meine Heimat, und die Arbeit für die Menschen hier war mir immer eine große Freude.“ Pleschberger ist in der Gemeinde bereits verankert, er agierte bisheriger als Vizebürgermeister und aktives Mitglied in mehreren Ausschüssen. „Simon bringt alles mit, was es für einen guten Bürgermeister braucht: Verantwortungsbewusstsein, Fachkompetenz und ein Gespür für die Menschen“, betont Lagger-Pöllinger. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat war stets konstruktiv und respektvoll: „Dieses gemeinsame Arbeiten hat unserer Gemeinde gutgetan. Ich hoffe, auch diese Entscheidung wird einstimmig getroffen – für Lendorf und seine weitere positive Entwicklung.“

Tür und Ohr bleiben offen

Auch künftig will Lagger-Pöllinger der Gemeinde verbunden bleiben: „Meine Tür und mein Ohr bleiben für die Menschen in Lendorf offen. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit – Simon als Bürgermeister und ich in meiner neuen Rolle.“