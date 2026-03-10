Kontinuität und neue Impulse: VHS Kärnten stellt sich neu auf

Neu in den Vorstand gewählt wurden Sven Fisler (Rektor der Pädagogischen Hochschule Kärnten), Katrin Hornböck (ÖGK-Fachexpertin für Prävention) und Andreas Griesser (stellvertretender Zentralbetriebsrat der Kelag). In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorstandsvorsitzender Gerwin Müller und sein Stellvertreter Rudolf Altersberger, sowie die Vorstandsmitglieder Susanne Prentner, Irene Hochstetter-Lackner, Sarah Katholnig, Daniel Weidlitsch und Stefan Sandrieser. Weiterhin als Präsident fungiert AK-Präsident Günther Goach.

Das sagt Müller zu seiner Wiederwahl

„In ihrer Genese wird sichtbar, dass die Volkshochschulen seit jeher maßgeblich von individuellen Akteuren geprägt wurden. Getreu diesem Motto stehen die neu gewählten Vorstandsmitglieder für frischen Wind“, sagte Müller anlässlich seiner Wiederwahl. Müller, der auch als Vorsitzender des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) bundesweit agiert, betonte: „Die Volkshochschule ist eine Marke mit hohem Potenzial. In Zeiten wachsender Unsicherheiten wird die VHS zu einem Ort des Miteinanders.“

Erfolgreiche Bilanz der VHS GmbH

Geschäftsführerin Beate Gfrerer bilanzierte positiv über die Ausgliederung in die GmbH (Herbst 2023): „Die VHS hat sich zu einer Fixgröße der Kärntner Erwachsenenbildung mit aktuell rund 70 hauptberuflichen Mitarbeiter:innen, 635 nebenberuflich Lehrenden sowie 23.000 Teilnahmen pro Jahr entwickelt.“ Das Umsatzvolumen liegt mittlerweile bei 6,3 Millionen Euro. Besonders hob sie die regionale Verankerung an 93 Standorten in ganz Kärnten hervor. Durch Kooperationen mit Partnern wie dem Land Kärnten oder dem ÖIF konnten zuletzt 800.000 Euro an Bundes- und ESF-Mitteln lukriert werden. Von den Neuzugängen erwartet sich der Vorstand Impulse für neue Geschäftsfelder: Sven Fisler soll die Anbindung an den tertiären Bildungssektor stärken, Katrin Hornböck das Thema gesunde Lebensführung vorantreiben und Andreas Griesser wertvolle Beiträge für den Bereich des lebenslangen Lernens aus Sicht der Wirtschaft einbringen.