Garagenbrand in St. Andrä: Akkuladegerät als Ursache vermutet

Am Dienstag kam es gegen 19 Uhr in St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, zu einem Brand in einer Garage. Vermutlich war ein defektes Akkuladegerät die Ursache des Feuers, wie die LPD Kärnten berichtet.

Wehr musste Scheibe einschlagen

Die Feuerwehr musste eine Scheibe einschlagen, um Zugang zum Gebäude zu erhalten. Durch das Feuer wurde der Werkzeugraum stark beschädigt, zudem wurden der Vorraum und die Garage stark verrußt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Jakling mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 22:10 Uhr aktualisiert