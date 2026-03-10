Skip to content
/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Jakling mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften.
Wolfsberg
10/03/2026
Feuerwehreinsatz

Garagenbrand in St. Andrä: Akkuladegerät als Ursache vermutet

Am 10. März kam es in St. Andrä zu einem Garagenbrand, vermutlich verursacht durch ein defektes Akkuladegerät. Der Werkzeugraum wurde stark beschädigt, wie die LPD Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am Dienstag kam es gegen 19 Uhr in St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, zu einem Brand in einer Garage. Vermutlich war ein defektes Akkuladegerät die Ursache des Feuers, wie die LPD Kärnten berichtet.

Wehr musste Scheibe einschlagen

Die Feuerwehr musste eine Scheibe einschlagen, um Zugang zum Gebäude zu erhalten. Durch das Feuer wurde der Werkzeugraum stark beschädigt, zudem wurden der Vorraum und die Garage stark verrußt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Jakling mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 22:10 Uhr aktualisiert
