Sonne, Wolken, Schauer: So wird das Wetter in Kärnten am Mittwoch

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in Kärnten wechselhaft: Sonnige Abschnitte im Osten stehen dichten Wolken und vereinzelt kurzen Schauern besonders in Oberkärnten und den Karawanken gegenüber.

Das Wetter in Kärnten startet am Mittwoch wechselhaft: Im Osten zeigt sich am Vormittag noch häufig die Sonne, während aus Westen langsam dichtere Wolken aufziehen. In Oberkärnten und in den Karawanken dominieren von Anfang an meist ausgedehnte Wolkenfelder, nur selten öffnen sich hier kurze Sonnenfenster. Über den Bergen sind später vereinzelt kurze Schauer möglich, insgesamt bleibt es aber weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 12 und 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 22:10 Uhr aktualisiert