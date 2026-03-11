Elina Stary und Thomas Grochar schnappen sich Paralympics-Medaillen

Über Edelmetall freuten sich die Kärntner Elina Stary und Thomas Grochar am Dienstag bei den Paralympischen-Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Sie fuhren iin der Alpinen Kombination jeweils auf den dritten Platz.

Die St. Veiterin Elina Stary (sehbeeinträchtigt) und der Klagenfurter Thomas Grochar (Beinprothese) holten sich ihre ersten paralympischen Medaillen. Sie sicherten sich in der Alpinen Kombination, welche sowohl Super-G als auch Slalom umfasst, jeweils Bronze.

Kärntner Para-Asse holen Edelmetall

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gratuliert: „Elina Stary und ihr Guide Stefan Winter sowie Thomas Grochar haben mit ihren Leistungen einmal mehr gezeigt, dass Kärnten auch im internationalen Para-Sport ganz vorne mit dabei ist.“ Auch Landessportdirektor Arno Arthofer zeigt sich beeindruckt: „Diese Medaillen sind nicht nur persönliche Triumphe der Athletinnen und Athleten, sondern auch ein starkes Signal für den Kärntner Sport insgesamt. Sie zeigen, welche Spitzenleistungen mit Leidenschaft, Professionalität und optimalen Rahmenbedingungen möglich sind.“ Beide, Stary und Grochar, werden im Kärntner Olympiazentrum betreut.