/ ©FF Hermagor
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Löscheinsatz in Hermagor.
Zu einem Einsatz kam es am Dienstag im Bezirk Hermagor.
Hermagor
11/03/2026
Einsatz

Reisighaufen gerät in Brand: Zwei Feuerwehren rücken aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Hermagor und Mitschig wurden am Dienstag zu einem Löscheinsatz in der Ortschaft Postran alarmiert. Ein Reisighaufen brannte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Ein Brand in Postran im Bezirk Hermagor sorgte am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz. Ein Reisighaufen neben einem Nebengebäude fing aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Ein Anrainer konnte durch sein rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern. Die Freiwilligen Feuerwehren Hermagor und Mitschig führten anschließend noch Nachlöscharbeiten durch und überprüfte das Nebengebäude mit einer Wärmebildkamera.

