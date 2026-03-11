Rodel wie vom Erdboden verschluckt: „Appelliere an die Ehrlichkeit“

30 nigelnagelneue Rodel der Gamskogelhütte am Katschberg sind - wie berichtet - spurlos verschwunden. Im Gespräch mit 5 Minuten appelliert Hüttenwirt Peter Aschbacher nun an die Ehrlichkeit der Menschen.

Unmut herrscht aktuell auf der Gamskogelhütte am Katschberg. Wie berichtet, sind dort im Laufe des vergangenen Winters 30 von insgesamt 55 Rodel verschwunden. Gegenüber 5 Minuten erklärt Hüttenwirt Peter Aschbacher: „Sie können für 10 Euro bei uns ausgeliehen werden. In den vergangenen Jahren hat das immer gut funktioniert.“ Nicht so in diesem Winter. Ein Grund könnte sein, so Aschbacher, dass die Schlitten neu gewesen sind. Viele wurden erst im Vorjahr bzw. heuer angeschafft – und zwar von dem Hersteller Kathrein Rodel aus Tirol. Im Schnitt kostet ein solcher Schlitten 120 Euro. „Sie sind auch mit unserem Logo gebrandet“, erklärt der Wirt.

©zVg. / privat Auffällig: Die Rodel sind mit GAMSK HÜTTE gebrandet.

Appell an die Ehrlichkeit

Aschbacher hat bereits Anzeige an die Polizei erstattet. Nachdem sich das Ende der Rodelstrecke unmittelbar neben einer Straße befindet, hofft er zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, kann den Betreiber telefonisch unter 06643376678 kontaktieren. Auch appelliert er an die Ehrlichkeit der Menschen. „Wir machen das alles ehrenamtlich und würden uns einfach nur wünschen, dass die Rodel zurückgebracht werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 09:05 Uhr aktualisiert