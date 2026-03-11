6,5 Millionen Euro: Kärnten bilanziert Lärmschutzmaßnahmen im Straßenbau

Das Land Kärnten hat in den vergangenen Jahren 6,5 Millionen Euro in den Lärmschutz entlang von Landesstraßen investiert, nun gibt es eine erste Bilanz.

Das Land Kärnten hat in den vergangenen Jahren 6,5 Millionen Euro in Maßnahmen zur Reduktion von Verkehrslärm investiert, wie aus einem aktuellen Bericht des Landes hervorgeht. Dazu zählen Lärmschutzwände, Förderungen für lärmmindernde Fenster und Türen sowie der Einsatz von Flüsterasphalt bei Straßensanierungen. Seit 2018 wurden entlang von Landesstraßen 15 neue Lärmschutzwände mit einer Gesamtfläche von rund 7.000 Quadratmetern errichtet. Dafür stellte das Straßenbaureferat 2,7 Millionen Euro bereit.

Mehr als 70 Anträge abgewickelt

Auch Objektschutzmaßnahmen werden unterstützt: Anrainer können finanzielle Förderungen für den Einbau von lärmmindernden Fenstern oder Türen beantragen. In den letzten drei Jahren wurden mehr als 70 Anträge abgewickelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz von Flüsterasphalt bei Sanierungen im Ortsgebiet. Dieser wurde unter anderem auf der B81 Bleiburger Straße und der L134 Granitztal Straße verwendet.

„Nehmen Lärmbelastung sehr ernst“

„Ein funktionierender Wirtschaftsstandort benötigt eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Dementsprechend investieren wir auch konsequent in unsere Straßen sowie in den öffentlichen Verkehr. Parallel dazu dürfen wir aber nicht auf diejenigen vergessen, die in unmittelbarer Nähe zu stark frequentierten Verkehrsachsen leben und deren Lebensqualität durch die Lärmbelastung beeinträchtigt werden kann“, erklärte LHStv. Martin Gruber und ergänzt: „Wir nehmen die Lärmbelastung der Bevölkerung und Anrainer – egal ob durch Bahn- oder Straßenlärm – sehr ernst und setzen konkrete Schritte zur Entlastung. Durch unsere gezielten Maßnahmen können wir die Lärmbelastung signifikant reduzieren und so die Lebensqualität sowie das Wohlbefinden der betroffenen Bevölkerung nachhaltig verbessern.“