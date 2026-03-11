Betrüger gab sich als Arbeitskollegin aus

Auch in Kärnten werden die Betrugsmaschen immer raffinierter. Nun gab sich ein bislang unbekannter Täter sogar als Arbeitskollegin einer Kärntnerin aus und lockte sie mit einem angeblichen Gewinn.

Auf einem Messengerdienst erhielt die 38-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Arbeitskollegin. Diese versprach einen Gewinn und schickte ihr einen Link zu. „Durch dessen Bestätigung wurden in weiterer Folge zwei Geldüberweisungen durchgeführt“, heißt es vonseiten der Beamten Polizeiinspektion Spittal an der Drau. Es handelte sich dabei um mehrere tausend Euro.