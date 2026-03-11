Von Abfall zu Wertstoff: Schulkinder erlebten Recycling praxisnah

Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Stefan erforschen im Praxisworkshop am bfi-Wolfsberg/St. Stefan, wie aus Abfall wieder Wertstoffe werden.

Wie aus Abfall wieder ein Wertstoff wird, konnten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3A und 3B der Volksschule St. Stefan kürzlich selbst erleben. Bei einem Praxisworkshop am bfi-Wolfsberg/St. Stefan stand Kreislaufwirtschaft nicht nur als Begriff im Raum, sondern als aktiv erfahrbares Projekt.

Warum Mülltrennung entscheidend ist

Vorbereitet durch den Unterricht sammelten und sortierten die Kinder Plastikabfälle aus ihrem Alltag. Am bfi präsentierten sie ihr Wissen und begleiteten gemeinsam mit den Lehrlingen die Weiterverarbeitung des Materials. So wurde greifbar, warum sorgfältiges Trennen entscheidend ist, damit Recycling und Upcycling funktionieren.

©bfi Kärnten ©bfi Kärnten

Auftakt einer Initiative

Die Kooperation verbindet frühes Umweltbewusstsein mit praktischer Erfahrung: Schülerinnen und Schüler lernen, wie Nachhaltigkeit konkret umgesetzt wird, während Lehrlinge ihr Wissen weitergeben. Der Workshop markiert den Auftakt der Initiative „Kids 4 Future“, die künftig Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung praxisnah in den Bildungsalltag der Schule integrieren will.