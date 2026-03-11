„Nicht mehr tragbar“: Parksituation bringt Pendler aus Kärnten ans Limit

Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn hat sich für viele Pendlerinnen und Pendler aus Kärnten einiges verändert – und nicht immer zum Besseren. „Mit großer Empörung wende ich mich an die Öffentlichkeit, denn die aktuellen Zustände rund um den Park-&-Ride-Parkplatz beim Bahnhof Spittal an der Drau sind für viele Pendlerinnen und Pendler – insbesondere aus den umliegenden Tälern und speziell aus dem Drautal – schlicht nicht mehr tragbar“, beschreibt eine betroffene Pendlerin ihre Erfahrung in den sozialen Medien.

Strafen inklusive

Auf den ersten Blick scheint die neue Anbindung ein Gewinn: Reisen nach Graz oder Wien sind einfacher und bequemer. Doch für die Pendlerinnen und Pendler aus den Tälern bedeutet die Umstellung massive Einschränkungen. „Früher konnte ich bequem in meiner Dorfhaltestelle ein- und aussteigen. Die Hinfahrt nach Klagenfurt funktioniert zwar weiterhin, doch die Heimfahrt gleicht mittlerweile einer Odyssee. 20 Minuten Wartezeit in der klirrenden Kälte sind Normalität geworden“, schildert sie. Ein weiteres Ärgernis: Der Park-&-Ride-Parkplatz, eigentlich großzügig angelegt, platzt regelmäßig aus allen Nähten. Wer nicht korrekt auf den teilweise abgenutzten Markierungen parkt, riskiert 20-Euro-Strafen. „Viele Autofahrer haben sich mit Rücksicht und Platzsparsamkeit arrangiert – und werden nun dafür bestraft“, so die Pendlerin.

Wem gehört was?

Die ÖBB betont, dass die Kritik ernst genommen wird, verweist aber auf die strukturellen Hintergründe nach einer Anfrage von 5 Minuten: „Die Anpassungen im Nahverkehr stehen in engem Zusammenhang mit der neuen Gesamtfahrplankonstruktion rund um die Koralmbahn und den Fernverkehrsknoten Villach. Ziel ist es, möglichst vielen Reisenden stabile Anschlüsse in mehrere Richtungen zu ermöglichen – auch wenn dies im Einzelfall Veränderungen gegenüber früheren, lokal ausgerichteten Verbindungen mit sich bringt.“ Zu den Parkproblemen wird erklärt, die P+R-Anlage gehöre zwar den ÖBB, die Stadtgemeinde Spittal an der Drau ist aber für die Betreuung, Instandhaltung und die Verkehrssicherungspflicht zuständig. „Die Stadtgemeinde führt daher verstärkt Kontrollen durch“, erklärt Bürgermeister Gerhard Köfer in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Sind weitere Parkplätze möglich?

Die Auslastung liegt laut ÖBB-Erhebungen bei über 90 Prozent. Kurzfristige Erweiterungen seien aber aufgrund aktueller Budgetvorgaben nicht möglich: „Der Ausbau von Park+Ride-Anlagen erfolgt gemäß einem mehrstufigen Verfahren, das in der P&R-Richtlinie des Bundesministeriums für Inneres, Mobilität, Innovation und Infrastruktur festgelegt ist. Diese Richtlinie bildet die Grundlage für Planung, Errichtung, Finanzierung, Betreuung und Instandhaltung von Park+Ride- sowie Bike+Ride-Anlagen der ÖBB.“ Ebenso wird erklärt, dass „die Anlage in Spittal-Millstättersee 2012 erweitert wurde und mit 307 PKW-Stellplätzen die mit Abstand größte in Kärnten ist“, ergänzen die ÖBB.

Zwischen Wunsch und Realität

Pendlerinnen und Pendler aus dem Drautal fühlen sich dennoch zunehmend im Stich gelassen. Neben längeren Umstiegszeiten und überfüllten Parkplätzen schlagen die steigenden Spritkosten zusätzlich zu Buche. Die Forderungen sind klar: „Mehr Rücksicht, klare Zuständigkeiten, eine Entlastung der Pendler – und vor allem eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation in den Tälern“, so die Betroffene abschließend.