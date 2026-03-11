Sparversuch endet im Gerichtssaal: Wollte Kärntnerin Polizist bestechen?

Ein paar Euro zu viel, und plötzlich steht man vor Gericht: Eine Kärntnerin soll versucht haben, einen Polizisten zu bestechen. Missbrauch der Amtsgewalt und Bestechung stehen auf der Anklage.

Die Kärntnerin muss sich wegen versuchter Bestechung und Missbrauch der Amtsgewalt vor Gericht verantworten. Die Verhandlung beginnt morgen beim Landesgericht Klagenfurt.

Die Kärntnerin muss sich wegen versuchter Bestechung und Missbrauch der Amtsgewalt vor Gericht verantworten. Die Verhandlung beginnt morgen beim Landesgericht Klagenfurt.

Ein Versuch, ein paar Euro zu sparen, endete für eine Kärntnerin nach einer Verwaltungsübertretung im Straßenverkehr alles andere als harmlos: Die Frau muss sich nun vor Gericht verantworten.

Strafe mit Zahlung verhindern wollen?

„Einer selbständigen Erwachsenen wird zur Last gelegt, die Verbrechen des Missbrauchs der Amtsgewalt als Bestimmungstäterin sowie das Vergehen der Bestechung verantworten zu müssen, indem sie versucht haben soll die Anzeigenerstattung aufgrund einer Verwaltungsübertretung im Straßenverkehr durch Zahlung eines Geldbetrages an den Polizeibeamten zu verhindern“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt im aktuellen Verhandlungsspiegel.

„Missbrauch der Amtsgewalt“ und „Bestechung“

Bereits morgen steht die Frau vor Gericht. Auf dem Programm stehen die Vorwürfe „Missbrauch der Amtsgewalt“ und „Bestechung“ als Tatbestand. Die Verhandlung soll etwa eineinhalb Stunden dauern, der zuständige Richter ist Christian Liebhauser-Karl. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 14:19 Uhr aktualisiert