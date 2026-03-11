Tourismus in Gefahr? WK schlägt Alarm wegen Wörthersee-Restriktionen

Rund um den Wörthersee läuft derzeit der Seendialog, der Schutz und Nutzung der Seen langfristig in Einklang bringen soll. Die öffentliche Diskussion über mögliche Einschränkungen im Bootsverkehr, steigende Abgaben oder neue Nutzungsregeln erzeugt jedoch bei vielen Betrieben entlang des Sees Verunsicherung. Gerade vor Beginn der Sommersaison drohe laut der Wirtschaftskammer Kärnten ein negatives Standortbild, das Buchungen und Investitionen bereits beeinflusst.

Ergebnisoffenheit statt Vorfestlegung

WK-Vizepräsidentin Nika Basic betont: „Aber was wir aktuell erleben, ist eine Debatte, die Verunsicherung erzeugt und das ausgerechnet kurz vor der Saison. Es entsteht der Eindruck, dass Ergebnisse bereits vorweggenommen werden und am Ende weniger Attraktivität für Gäste übrigbleibt.“ Nachhaltigkeit müsse ökologisch vertretbar und ökonomisch sinnvoll sein. „Wenn der Schutz ernst gemeint ist, dann braucht es auch wirtschaftliche Stabilität. Sonst verlieren wir Arbeitsplätze, Investitionen und Akzeptanz.“ Der Motorbootsport prägt seit über sechs Jahrzehnten das Image des Wörthersees. Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Veldener Tourismusgesellschaft, warnt: „Wenn gleichzeitig Abgaben erhöht und Nutzungseinschränkungen diskutiert werden, sendet das ein fatales Signal an eine qualitätsorientierte Zielgruppe. Buchungsentscheidungen fallen jetzt. Investitionsentscheidungen fallen jetzt.“ Eine pauschale Stigmatisierung einzelner Nutzergruppen schade der gesamten regionalen Wirtschaft.

Eventsee und Standortfaktor für junge Menschen

Basic unterstreicht: „Der Wörthersee ist auch ein See für junge Menschen. Wassersport, Veranstaltungen und sportliche Großevents wie etwa Wake the Lake in Krumpendorf oder die Wasserski-Show in Pörtschach schaffen Erlebnisse, die Gäste anziehen und Wertschöpfung in die Region bringen. Diese Dynamik darf nicht verloren gehen.“ Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sei die Attraktivität als Lebens- und Arbeitsstandort entscheidend. „Wer ihn ruhigstellt, beschleunigt die Abwanderung.“ 1.446.307 Übernachtungen im Sommerhalbjahr 2025 entsprechen 15,3 Prozent aller Kärntner Sommernächtigungen. Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten, betont: „Es geht hier nicht um Symboldebatten, sondern um reale wirtschaftliche Effekte. Wenn das unternehmerische Risiko steigt und der Ertrag sinkt, wandert Kapital ab.“

Naturjuwel und wirtschaftliche Lebensader

Der Schutz des Wörthersees stehe außer Frage. Ursache für Wassertrübung sind laut Fachunterlagen verstärkte Planktonbildung durch Klimaerwärmung und natürliche Entkalkungsprozesse. Draxler: „Das Klima können wir nicht kurzfristig verändern. Deshalb müssen wir dort ansetzen, wo wir wirksam gegensteuern können.“ Maßnahmen wie gezieltes Fischereimanagement, punktuelles Hotspot-Management oder mobile Wellenbrecher verbinden Schutz und Nutzung. Die Wirtschaft fordert einen ergebnisoffenen Seendialog und eine seriöse Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen. Draxler erklärt abschließend: „Ziel bleibt ein Wörthersee, der geschützt und gleichzeitig lebendig bleibt – als Naturjuwel und als wirtschaftliche Lebensader Kärntens.“