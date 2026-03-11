Kaiser: „Schinkenfleckerln für alle!“

„Ich bin schon bald Millionär“, begrüßt uns Kaiser und ergänzt „Zeitmillionär.“ Denn erstmals seit 13 Jahren werde er seine Zeit selbst einteilen und bestimmen können. „In den letzten 13 Jahren hatte ich eine Arbeitszeit von durchschnittlich 15 Stunden täglich.“

Landeshauptmann Peter Kaiser im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten

5 Minuten: Herr Landeshauptmann, was waren die Top 3-Leistungen, auf die sie ganz besonders stolz sind?

Peter Kaiser: Alle Bemühungen, die Elementarpädagogik mit Chancengerechtigkeit und Zugang für alle zu entwickeln. Dazu gehört natürlich auch der kostenfreie Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen. Als zweiten Punkt möchte ich erwähnen, dass Kärnten aus einem Land „non grata“, also ohne Ansehen, zu einem attraktiven Teil Europas wurde. Das beweist auch der Besuch von 139 Botschaftern hier in Klagenfurt in dieser Zeit. Drittens wurde dem tertiären Bildungsbereich hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Der Ausbau der Uni, die florierenden Fachhochschulen, die Gustav-Mahler-Privatuni und die Pädagogische Hochschule haben in Summe 23.000 Studierende.

Aber es gab doch sicher auch Flops…Welche Top 3-Flops hätten Sie sich lieber erspart?

In der Covid-Krise gab’s einige Dinge, die Olympia-Kandidatur haben wir nicht wirklich auf Schiene gebracht und die letzte Landtagswahl endete natürlich schon mit einer ganz persönlichen Enttäuschung.

In diesen 13 Jahren war parteipolitisch auch einiges los. Was ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung?

Dass es eine hervorragende Entscheidung war, 2013 eine Dreierkoalition mit der ÖVP und den Grünen zu bilden. Aber auch, dass es absolut richtig war, im Jahr 2011 Daniel Fellner zum Landesgeschäftsführer gemacht zu haben, obwohl er damals von allen in Frage kommenden Personen mir im Stil am wenigsten ähnlich war. Auch die Nachwuchsakademie der SPÖ war und ist eine Goldschmiede, sowie die Sitzungen mit den Sozialpartnern stets sehr wertvoll waren.

Sie haben den Namen schon genannt. Wird Daniel Fellner eine Fortsetzung der Politik Peters Kaisers bringen?

Fellner hat jetzt schon seine Schwerpunkte gesetzt, hat das SPÖ-Team verjüngt und den Frauen wichtige Rollen zugeteilt. Das wird keine Kaiser-Fortsetzung, sondern eine SPÖ, die von ihm geprägt wird.

Wann haben Sie sich eigentlich zum Rücktritt entschlossen?

Diese Entscheidung reifte in mir zum Jahreswechsel 2024/2025.

Und wie wird der Rücktritt ablaufen?

Am 31. März um 11 Uhr wird es einen Empfang im Spiegelsaal geben, da wird es dann für die etwa 100 bis 150 Geladenen Schinkenfleckerln geben und um 17 Uhr werde ich offiziell den Dienst quittieren.

Für einen politischen Menschen wie Sie kann es doch kein Abschied für immer sein. Sie ahnen es, jetzt folgt die Frage nach der Kandidatur für den Bundespräsidenten. Wird es nach mehr als 100 Jahren wieder einen Kaiser in der Hofburg geben?

Aus heutiger Sicht ist das für mich nicht vorstellbar.

…wieder die Einschränkung aus heutiger Sicht…

Niemand weiß, was die Zukunft bringt.

Wird einem Privatmann Peter Kaiser nicht sehr rasch langweilig werden?

Ich überlege mir kleine, überschaubare Think Tanks mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Es gibt auch bereits Anfragen für Referate und Vorträge, mir wird nicht fad.

Und zuerst geht´s ja nach Japan. Können Sie oder ihre Ulli bereits Japanisch?