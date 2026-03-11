Schulbank, Tafel und Co.: Kärntner Schule versteigert ihre Einrichtung

Von Schulbank bis Beamer – 271 Gegenstände der alten Volksschule Griffen werden jetzt versteigert. Möbel und Ausstattung, die noch gebraucht werden können, warten auf neue Besitzer.

Schreibtisch, Tafel oder Beamer gefällig? Was nach typischen Gegenständen klingt, welche man in einer Schulklasse gibt, werden aktuell im Internet versteigert. Genaugenommen handelt es sich um 271 Gegenstände der ehemaligen Volksschule Griffen, welche durch das neues Bildungs- und Sportzentrum Griffen überflüssig wurden und nun im Keller verstauben.

„Wäre schade, wenn es weggeworfen werden muss“

Die Marktgemeinde Griffen hat sich dazu entschlossen, diese über die Versteigerungsplattform „Aurena“ anzubieten. „Wir versteigern gebrauchte Ausstattungsgegenstände und Möbel der ehem. Volksschule! Wäre schade, wenn es weggeworfen werden muss obwohl es noch jemand brauchen könnte“, erklärt die Gemeinde in den sozialen Medien. Ziel sei es auch die Gegenstände kostengünstig weiterzugeben, damit andere Person einen nutzen davon haben.

Informationen zur Ersteigerung

Interessierte können die Gegenstände am Dienstag, dem 24. März, von 14.30 bis 15.30 Uhr direkt vor Ort besichtigen. Die Abholung erfolgt ausschließlich am Dienstag, dem 31. März, von 8 bis 13 Uhr.