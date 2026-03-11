50 Personen aus 16 Nationen bekamen österreichische Staatsbürgerschaft

Der Landeshauptmann hieß sie herzlich in ihrer neuen Heimat willkommen und freute sich über ihre Entscheidung, Österreicher bzw. Kärntner zu werden, obwohl diese Entscheidung leider oftmals auch einer schwierigen Vorgeschichte wie Flucht oder Repressalien zugrunde liege, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Appell von Kaiser

„Österreich ist eine liberale Demokratie, mit der Staatsbürgerschaft erwerben sie viele Rechte und Sicherheiten, aber auch Pflichten, wie die Gesetze in unserem Staat einzuhalten unsere Werte, Normen und Bräuche zu respektieren.“ Kaiser appellierte an die neuen Staatsbürger in der neuen Heimat Österreich ein Miteinander zu leben, aufgebaut auf wechselseitigen Schutz und Respekt unabhängig der Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Kaiser hob Österreich und Kärnten als solidarische Leistungsgesellschaft hervor und rief auf, sich zu den Grundwerten eines gemeinsamen Europas und der Europäischen Union sowie dem hohen Stellenwert der Demokratie zu bekennen. Abschließend wünschte Landeshauptmann Kaiser den Neo-Österreicherinnen und -Österreichern ein Leben voller Optimismus und entgegengebrachter Sympathie in ihrer neuen Heimat Kärnten.

50 Personen aus diesen Nationen erhielten Staatsbürgerschaft

Die Gelöbnisformel verlas Mario Flackl, Leiter der Unterabteilung für Wahlrecht, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen. An der Verleihung mitgewirkt hat auch dessen Stellvertreter, Markus Fritzer. Die Zeremonie endete mit dem Abspielen der Bundeshymne. In Summe wurden 50 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft aus folgenden Nationen verliehen werden: Syrien (21), Ukraine (6), Afghanistan (3), Slowenien (3), Iran (3), Nordmazedonien (3), Großbritannien (1), Polen (1), Ungeklärt (1), Venezuela: (1), Italien: (1), Georgien: (1), Deutschland: (1), Kosovo: (1), Philippinen: (1), Tunesien: (1).