Grüne fordern „umfassende Aufklärung“ nach Fischsterben in der Lavant

Am 8. März wurde der Kärntner Polizei ein Fischsterben in der Lavant gemeldet. Bei einer Überprüfung stellten Einsatzkräfte südlich der Kläranlage St. Andrä stark getrübtes Wasser und auffällige Schaumablagerungen fest, während flussaufwärts keinerlei Verschmutzungen erkennbar waren. Weitere Ermittlungen führten zu einem Industriebetrieb in der Gemeinde St. Gertraud. Dort war es offenbar zu einer technischen Störung im Betriebsablauf gekommen. Infolge dieses Vorfalls gelangte eine bislang nicht näher bezifferte Menge an Mischlauge in das betriebliche Kanalsystem. Nach aktuellem Stand dürfte die Substanz über die Kläranlage St. Andrä in die Lavant eingeleitet worden sein. Wie stark die Umwelt durch den Vorfall tatsächlich beeinträchtigt wurde, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

„Kärnten muss seine Gewässer besser schützen“

Nach dem Vorfall verlangen nun die Grünen Konsequenzen: „Der Störfall, bei dem Lauge in die Lavant gelangte und zahlreiche Fische sowie Kleinstlebewesen verendeten, ist ein klarer Weckruf: Kärnten muss seine artenreichen Gewässer besser schützen“, kommentiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Sie fordert eine umfassende Aufklärung der Ursachen: „Die Anlagen müssen umfassend geprüft werden. Gleichzeitig muss kontrolliert werden, dass alle Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.“ Zudem betont sie: „Politik und Wirtschaft tragen Verantwortung für die wertvollen Naturschätze Kärntens. Unsere Gewässer müssen auch für kommende Generationen erhalten bleiben.“