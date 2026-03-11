17.170 Einsätze: Kärntner Feuerwehren ziehen Leistungsbilanz

Die Kärntner Feuerwehren blicken auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück: Mehr als 17.000 Einsätze, über 1.000 gerettete Menschen und rund 1,65 Millionen ehrenamtlich Stunden wurden geleistet.

Die Leistungsbilanz der Kärntner Feuerwehren für das Jahr 2025 wurde gestern gemeinsam mit Rudolf Robin und Landesrat Daniel Fellner präsentiert. Die vorgestellten Zahlen verdeutlichen einmal mehr die zentrale Rolle, die die Feuerwehren für die Sicherheit in Kärnten einnehmen, und geben zugleich einen eindrucksvollen Einblick in das Ausmaß ihres täglichen Engagements.

47 Einsätzen pro Tag

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Kärntner Feuerwehren insgesamt 17.170 Einsätze – das entspricht durchschnittlich rund 47 Einsätzen pro Tag. Davon entfielen 6.239 auf Brandeinsätze, während mit 10.931 Fällen der überwiegende Teil technische Hilfeleistungen betraf. Zu diesen zählen unter anderem Einsätze bei Verkehrsunfällen, Unterstützungsleistungen nach Unwettern sowie verschiedenste Sicherungs- und Hilfeleistungen in unterschiedlichsten Gefahrenlagen. Besonders hervorzuheben ist, dass im Jahr 2025 insgesamt 1.093 Menschen durch den Einsatz der Feuerwehr gerettet werden konnten. Für diese Einsätze wurden 205.141 Einsatzstunden geleistet. Rechnet man die umfangreichen Vor- und Nachbereitungsarbeiten hinzu, ergibt sich eine beeindruckende Gesamtleistung von rund 1,65 Millionen ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden.

Vielfältig und anspruchsvoll

Die Bilanz zeigt, wie vielfältig und anspruchsvoll das Einsatzspektrum der Feuerwehren ist: Neben den klassischen Brandeinsätzen stehen zunehmend technische Hilfeleistungen im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Gleichzeitig freut sich der Landesfeuerwehrverband, dass Kärnten im Jahr 2025 von einer Großschadenslage sowie von Einsätzen im Rahmen des Katastrophenhilfsdienstes (F-KAT) verschont geblieben ist.