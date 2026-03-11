Feuer am Bahnhof und Brandalarm in Schule forderten St. Veiter Florianis

Für die "Fire Veiter" war am heutigen Mittwoch so einiges los. Sie wurden gleich zu zwei Einsätzen alarmiert.

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan rückte heute aufgrund eines Brandes am Haupbahnhof und eines Brandmelderalarm in einer Schule aus.

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan rückte heute aufgrund eines Brandes am Haupbahnhof und eines Brandmelderalarm in einer Schule aus.

Heute wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan um 7.36 Uhr das erste Mal alarmiert. Der Grund: Kleinbrand am Hauptbahnhof. „Auf der Plattform zwischen den Bahnsteigen 4 und 5 geriet aus unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand“, teilen die Einsatzkräfte in den sozialen Medien mit.

Brand gelöscht

„Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrmitglieder war der Brand durch ersteintreffende Beamte der Polizei mittels einem Handfeuerlöscher gelöscht“, so die Florianis weiter. Nachlöscharbeiten wurden noch mit einer Kübelspritze durchgeführt, um ein Aufflammen eventuell noch vorhandener Glutnester ausschließen zu können. Nach 20 Minuten wurde der Landesalarm- und Warnzentrale Einsatzbereitschaft gemeldet. Doch bei diesem Einsatz blieb es heute nicht.

©FF St. Veit/Glan Heute wurde ein Kleinbrand am Hauptbahnhof in St. Veit gemeldet.

Brandmelderalarm: Komplettes Gebäude evakuiert

Dann genau um zwölf Uhr heulten abermals die Sirenen. „Dieses Mal wurde ein Brandelderalarm beim Bundesschulzentrum gemeldet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war das komplette Gebäude, in dem das Gymnasium sowie die HLW untergebracht sind, vorbildlich evakuiert“, informieren die Florianis in einem Facebook-Posting. Der auslösende Rauchmelder wurde dann im dritten Stock im Bereich der Lüftungstechnik lokalisiert.

Das war der Grund

„Offenbar rauchte Öl in der Küche der HLW zu stark. Der Rauch wurde von der Lüftung abgesaugt, ein in der Lüftung verbauter Rauchmelder löste den Alarm aus“, so die Einsatzkräfte weiter. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten, dann konnte der Unterricht in der Schule fortgesetzt werden. „In der HLW gab es übrigens gebratene Hendlhaxn – sie waren nicht verbrannt und sahen sehr gut aus“, teilen die Florianis abschließend mit einem Augenzwinkern mit.

©FF St. Veit/Glan Dann wurden die Florianis zu einem Bundesschulzentrum alarmiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert