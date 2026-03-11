Bildungssystem in Kärnten bekommt gutes Zeugnis

Kärnten liegt in den erhobenen Kompetenzbereichen Mathematik und Deutsch – konkret: Lesen, Zuhören und Verfassen von Texten – über dem österreichischen Mittelwert. „Wir setzen konsequent auf Qualität im Unterricht, auf Unterstützung für Schulen sowie auf gezielte Maßnahmen zur Förderung von Grundkompetenzen. Denn Bildung ist die wichtigste Grundlage für Chancengerechtigkeit und eine erfolgreiche Zukunft unserer Kinder“, so Bildungslandesrat Peter Reichmann, der sich besonders bei den engagierten Pädagogen bedankt. Noch mehr Unterstützung vom Bund erwartet er sich künftig bei den sozioökonomisch benachteiligten Schulen.

Reichmann: „Daran wollen wir weiterarbeiten“

Dass in Mathematik 88 Prozent der getesteten Schüler den österreichischen Bildungsstandard erreichen oder übertreffen, lasse sich nicht zuletzt auf den MINT-Fokus in Kärnten zurückführen, wird weiters mitgeteilt. „Mit der Bildungskooperation ‚BIKO macht MINT‘ beispielsweise ermöglichen das Educational Lab und das Land Kärnten vertiefende Arbeit in naturwissenschaftlichen Fächern – und zwar nicht nur für hochbegabte, sondern für alle Schülerinnen und Schüler“, so der Bildungslandesrat. 66 Prozent der „Viertklässler“ erreichen oder übertreffen den Österreichschnitt im Lesen, 71 Prozent sind es im Zuhören. „Auch hier tragen die Initiativen der vergangenen Jahre erste Früchte. Daran wollen wir weiterarbeiten“, betont Reichmann. So könne er sich vorstellen, Literaturbewerbe wie es sie für ältere Schüler in Kärnten bereits gibt, auch für Jüngere zu öffnen um damit die Motivation zum Schreiben zu wecken.

Penz: „Dieses Ergebnis ist kein Zufall“

Auch Bildungsdirektorin Isabella Penz zeigt sich über das Ergebnis sehr erfreut. „Die Ergebnisse der iKMPlus-Testung bestätigen eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Professionalität und Herzblut an unseren Standorten gearbeitet wird. Dieses Ergebnis ist kein Zufall, sondern das Resultat einer konsequenten Qualitätsentwicklung, gezielter Fördermaßnahmen und individuelle Begleitung. Mein besonderer Dank gilt unseren engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die tagtäglich mit großer Kompetenz und Verantwortung arbeiten“, so Penz.

Schüler mit niedriger sozioökonomischer Ausgangslage

In den Bundesland-Analysen berücksichtigt wurde auch die sozioökonomische Ausgangslage (SÖL) der Schulen. Sie setzt sich aus Bildung und Erwerbsstatus der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und aus dem Migrations- sowie Sprachhintergrund der Kinder zusammen. Auch hier zeigen die Schüler mit niedriger sozioökonomischer Ausgangslage in Kärnten etwas höhere Kompetenzen als in anderen Bundesländern, wird weiters informiert. „Mit dem Chancenbonus wurde bereits ein erster wichtiger Schritt gesetzt um Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Entscheidend für den effektiven Einsatz von Fördermitteln ist aber die Autonomie, so dass die Gelder flexibel eingesetzt werden können – sei es für zusätzliche Förderung, Sozialarbeit oder innovative Unterrichtsmodelle“, sagt Reichmann.