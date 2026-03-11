/ ©5 Minuten
Wolken überwiegen am Donnerstag in Kärnten
Der Donnerstag wird vorwiegend wolkig. Sonnig wird es eher selten. Einen Überblick über das Wetter bekommst du hier.
Am Donnerstag überwiegen in Kärnten die Wolken. „Sonnige Auflockerungen sind selten und am ehesten in Teilen Unterkärntens zu erwarten. Am Nachmittag greifen von Nordwesten her einige Regenschauer über, später am Tag sind auch im Rosental und im Jauntal einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Regional soll es auch trocken bleiben. Die Frühtemperaturen liegen bei einem bis fünf Grad, die Höchstwerte erreichen zwölf bis 15 Grad.
