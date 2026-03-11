Wolken überwiegen am Donnerstag in Kärnten

Am Donnerstag überwiegen in Kärnten die Wolken. „Sonnige Auflockerungen sind selten und am ehesten in Teilen Unterkärntens zu erwarten. Am Nachmittag greifen von Nordwesten her einige Regenschauer über, später am Tag sind auch im Rosental und im Jauntal einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Regional soll es auch trocken bleiben. Die Frühtemperaturen liegen bei einem bis fünf Grad, die Höchstwerte erreichen zwölf bis 15 Grad.