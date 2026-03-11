Wolfsberg und Völkermarkt: Fünf Millionen Euro für Straßeninfrastruktur

Das Land investiert im Jahr 2026 über fünf Millionen Euro in die Instandhaltung, Sanierung und den Ausbau von Straßen, Brücken und Radwegen in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt.

Trotz herausfordernder finanzieller Lage ist es dem Straßenbaureferat des Landes und dem zuständigen Referenten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gelungen, auch für das Jahr 2026 ein solides Straßenbauprogramm zu erstellen, heißt es in einer Aussendung. Über 46 Millionen Euro werden heuer landesweit für die Instandhaltung, Sanierung und den Ausbau der Kärntner Straßen, Brücken und Radwege investiert.

Bauprogramm für Wolfsberg und Völkermarkt

„Damit halten wir das bisherige Investitionsniveau trotz der herausfordernden budgetären Situation“, sagt LH-Stv. Gruber. Zudem sei es gelungen, ein regional ausgewogenes Bauprogramm auf die Beine zu stellen, „das sowohl die Bedürfnisse im Zentralraum berücksichtigt, gleichzeitig aber auch den ländlichen Raum und die Regionen stärkt.“ Auch für die Bezirke Wolfsberg und Völkermarkt konnte ein ambitioniertes Bauprogramm erstellt werden. Dieses wurde am heutigen Mittwoch, dem 11. März 2026, bei einem Pressegespräch durch Straßenbaureferent Gruber, Straßenbauamtsleiter Bernhard Hrowath und seiner Stellvertreterin, Daniela Drescher, präsentiert. In den beiden Bezirken sollen in diesem Jahr insgesamt über 30 Bau- und Planungsprojekte umgesetzt werden. Rund fünf Millionen Euro nimmt das Straßenbaureferat dafür in die Hand.

Bauarbeiten und Kosten

Zu einem der wichtigsten Projekte im Lavanttal gehört die Fortführung der Arbeiten an der L149 Koralm Straße. Im Bereich Rieding werden mehrere Stützmauern neu errichtet und zusätzlich ein rund 400 Meter langer Fahrbahnabschnitt generalsaniert. Hier investiert das Land knapp 500.000 Euro. Auch die Sanierung der L137 Weißenbachstraße in St. Margarethen wird heuer fortgesetzt. Ab dem Sommer ist geplant dort rund einen Kilometer der Fahrbahn zu erneuern, die Kosten dafür liegen bei etwa 400.000 Euro, heißt es weiter. In beiden Bezirken wird in diesem Jahr an der B70 Packer Straße gearbeitet: Mit der Sanierung einer Stützmauer am Waldensteiner Bach in Twimberg ist ein Projekt bereits im Gange. Die Arbeiten sollen bis Ende April abgeschlossen sein, rund 260.000 Euro werden in dieses Vorhaben investiert. In Völkermarkt wird auf der B70 im Bereich der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost Richtung Dürrenmoos die teils desolate Fahrbahn umfassend saniert. Der Start der Baumaßnahmen ist für Sommer vorgesehen. Dafür nimmt das Land 400.000 Euro in die Hand.

©Büro LH-Stv. Gruber Am Foto: LH-Stv. Martin Gruber, Straßenbauamtsleiter Bernhard Hrowath, Straßenbauamtsleiter-Stv. Daniela Drescher

Weiteres Projekt in Völkermarkt

Ein weiteres Projekt im Bezirk Völkermarkt betrifft umfassende Ausbaumaßnahmen an der B82 Seeberg Straße zwischen Aich und Kaltenbrunn. „Geplant ist, die Landesstraße an einer unübersichtlichen Passage auf rund 500 Metern zu verbreitern. Damit verbessern wir die Straßenführung und erhöhen so die Verkehrssicherheit deutlich“, erklärt Gruber. Rund 300.000 Euro werden dafür bereitgestellt.

Schwerpunkt: Erhaltung der Brückeninfrastruktur

Ein weiterer Schwerpunkt des Bauprogramms liegt auf der Erhaltung der Brückeninfrastruktur. Mehr als eine Million Euro fließen heuer in die Sanierung mehrerer Bauwerke in den beiden Bezirken, wird weiters informiert. Dazu zählen unter anderem die Maildorferbachbrücke an der L149 sowie die Raderbrücke in Bad St. Leonhard an der B78 Obdacher Straße. Im Bezirk Völkermarkt werden zudem die Kristangrabenbrücke an der B82 und die Perschebrücke in Bad Eisenkappel an der L131 Trögerner Straße instandgesetzt.

Radweg-Projekte

Auch einige wichtige Radweg-Projekte sind im diesjährigen Straßenbauprogramm vorgesehen. „So werden wir etwa die Planungsarbeiten für den Umbau der Eisenbahnbrücke Tainach-Stein zu einer Radwegbrücke heuer abschließen. Spätestens 2027 soll das Projekt dann in die Bauumsetzung kommen“, betont die stellvertretende Straßenbauamtsleiterin Daniela Drescher. Außerdem setzt das Land die Sanierungsoffensive am R1 Drauradweg fort: Zwischen Kleindorf II und Seidendorf werden 250.000 Euro in die Instandsetzung des Radweges investiert. Darüber hinaus befindet sich der Lückenschluss des R1 zum Klopeiner See in Planung. Weiters wird in Schwabegg aus Gründen der Verkehrssicherheit die Radwegquerung des R1 über die B81 verlegt. „Das ist eine notwendige Baumaßnahme, die wir als Straßenbauamt in Eigenregie umsetzen“, so Drescher.

Umbau zu Radwegtunnel

Zudem starten in diesem Jahr die Planungsarbeiten für den Umbau des Johannesberg- und des Langenbergtunnel zu Radwegtunnel. Wie bereits berichtet, hat sich das Land die aufgelassene Eisenbahnstrecke gesichert, um sie für regionsübergreifende Radprojekte zu nutzen. Wie LHStv. Gruber betont, habe der Umbau der ehemaligen Eisenbahntunnel das Potenzial zu einem österreichweit einzigartigen Leuchtturmprojekt zu werden.

Laufende Betreuung des Straßennetzes

Neben Investitionen in große Bau- und Sanierungsvorhaben spielt auch die laufende Betreuung des Straßennetzes eine zentrale Rolle. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten hier täglich wertvolle Arbeit. Diese reicht vom Winterdienst, über Mäharbeiten im Sommer bis hin zur laufenden Straßenpflege. So sorgen sie dafür, dass unsere Landesstraßen das ganze Jahr über sicher befahrbar sind“, verwies Straßenbauamtsleiter Bernhard Hrowath auf die breite Aufgabenpalette seiner Mitarbeiter.

Über 38 Millionen Euro investiert

Seit dem Start der von Gruber initiierten Straßenbauoffensive im Jahr 2018 wurden in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt bereits über 38 Millionen Euro in das Landesstraßennetz investiert. „Diese Investitionen erhöhen nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern stärken auch unsere regionale Wirtschaft. Jeder Euro, den wir in unsere Straßeninfrastruktur stecken, ist eine Investition in Lebensqualität und in faire Standortchancen zwischen Stadt und Land“, so Gruber abschließend.