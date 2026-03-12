Seriendieb festgenommen: Kärntner (53) stahl hunderte Leergutkisten

Im Zuge mehrerer Nacht-und-Nebel-Aktionen stahl ein Kärntner (53) hunderte Kisten Leergut von einem Kaufhaus im Bezirk Völkermarkt. Die Polizei ertappte ihn auf frischer Tat. Er wurde festgenommen.

Die Polizei nahm in der Nacht auf Donnerstag, den 11. März 2026, einen 53-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fest. Er steht im Verdacht mehrere hundert Kisten Leergut von einem Kaufhaus im Bezirk Völkermarkt gestohlen zu haben. Bei seiner letzten Nacht-und-Nebel-Aktion wurde er aufgrund umfangreicher Überwachungsmaßnahmen von den Beamten auf frischer Tat ertappt.

Geldnot als Motiv

„Im Zuge der Festnahme konnte auch eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt werden“, heißt es vonseiten der Polzisten. Es folgte eine „intensive und ermittlungstaktisch kluge Befragung„, so die Exekutive. Dabei legte der Kärntner ein umfangreiches Geständnis ab. Als Motiv gab der Mann finanzielle Probleme an.

Polizei findet über 100 Pfandflaschen

Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse wurden mehr als hundert Pfandflaschen aufgefunden und sichergestellt. Zudem muss er sich auch wegen Urkundenunterdrückung verantworten, da er bei den Diebstählen sein Kennzeichen unterdrückt hat, so die Polizisten abschließend. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert.