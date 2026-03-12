Schwerer Unfall: Arbeiter (33) stürzt mit Muldenkipper ab

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwochabend auf einer Baustelle in der Gemeinde Seeboden. Ein Arbeiter (33) stürzte mit einem Muldenkipper ab. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die Einsatzkräfte wurden am Mittwochabend zu einer Baustelle in Seeboden im Bezirk Spittal an der Drau alarmiert. Ein 33-jähriger Arbeiter aus Polen ist dort beim Rückwärtsfahren mit einem Muldenkipper über einen etwa einen Meter hohen Vorsprung geraten. In der Folge kippte das Fahrzeug nach links und stürzte ab. „Der Mann erlitt dabei vermutlich schwere Verletzungen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Seeboden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.