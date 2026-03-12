Osterfeuer dürfen nur angemeldet entzündet werden

Von Karsamstag auf Ostersonntag werden wieder Osterfeuer den Nachthimmel über St. Veit erhellen. Wer ein Brauchtumsfeuer entzünden möchte, muss dieses jedoch bis spätestens Montag, 30. März, 16 Uhr, bei der Stadtgemeinde anmelden.

Wie jedes Jahr werden in St. Veit auch heuer am Karsamstag, dem 4. April 2026, wieder Brauchtumsfeuer entzündet. Diese müssen jedoch bis spätestens 30. März bei der Stadtgemeinde angemeldet werden. Entsprechende Formulare gibt es im Gemeindeamt sowie auf der Webseite www.stveit.com. Aber Achtung: Das Abheizen eines Osterfeuers ist nur erlaubt, wenn keine Gefahr besteht, dass sich das Feuer ausbreitet oder Funken übergreifen und andere Bereiche in Brand setzen könnten.