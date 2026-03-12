Beratung rund um die Uhr: Gesundheitsnummer 1450 bleibt erreichbar

Medizinische Beratung per Telefon: Die Landesregierung hat die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsberatung 1450 um ein Jahr verlängert. Der kostenlose Service bleibt damit rund um die Uhr erreichbar.

„Viele Menschen wissen im Krankheitsfall nicht: Wohin soll ich mich zuerst wenden? Genau hier setzt 1450 an – kostenlos, rund um die Uhr und kompetent“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Parallel dazu bestätigt die Landesrätin, dass auch das telemedizinische Beratungsangebot, welches vor Weihnachten in Kärnten in eine Pilotphase ging, verlängert wird.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Gesundheitsreferentin Beate Prettner

400 Anrufe seit Dezember

Laut Prettner sprechen die aktuellen Zahlen klar für eine Fortführung des Projekts. Seit dem Start Mitte Dezember wurde der Telefonarzt bereits 400 Mal genutzt. Auch die Beratungen durch Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, welche aus den Anrufen bei 1450 entstehen, haben stark zugenommen – im Jänner und Februar gab es sogar doppelt so viele wie zuvor „Niemand wird alleine gelassen, niemand muss auf Verdacht ins Krankenhaus fahren. Wir arbeiten daran, die Angebote der Nummer 1450 weiter auszubauen – auch gemeinsam mit dem Bund“, erklärt Landesrätin.

Rund um die Uhr erreichbar

Der Betrieb der Hotline erfolgt in Kärnten weiterhin über die Notruf Niederösterreich GmbH und ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr und kostenlos erreichbar (Basisangebot). Das telemedizinische Zusatzangebot gibt es weiterhin von Montag bis Freitag (15 bis 22 Uhr) und an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 22 Uhr.