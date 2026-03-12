„War für uns logisch“: Nächstes Kärntner Strandbad wechselt Pächter

Im Kärntner Tourismus tut sich derzeit einiges. Wie bereits von 5 Minuten berichtet, wird Chiara Strauss gemeinsam mit ihrer Schwester die Nachfolge antreten. Doch das ist nicht die einzige Destination, in der es Neuerungen gibt. Auch beim Sunsetbeach im Strandbad Egg stehen Veränderungen an.

Bewerbung war „logischer Schritt“

Hier wollen Manfred Winkler und Peter Korevaar in dieser Saison durchstarten. 5 Minuten konnte im Vorfeld mit den beiden über ihre Erwartungen, Ziele und das künftige kulinarische Angebot sprechen. „Wir sind schon länger mit dem Kajakcenter Faak im Strandbad Egg stationiert“, erklärt Korevaar. Manfred Winkler ist seit 2005 vor Ort, Korevaar selbst seit 2011 dabei. Warum nun auch die Kulinarik dazukommt? „Die letzten 15 Jahre war Peter Juchart der Pächter des Strandbades. Als er in die Pension ging, war es für uns einfach logisch, eine Bewerbung als neue Pächter zu schreiben.“

Breites kulinarisches Angebot

Und wie sieht die langfristige Vision aus? „Dass wir einen Platz kreieren, wo man miteinander eine schöne Zeit erleben kann, jetzt können wir das Bootsangebot gemütlich mit Frühstück, Drinks und Events noch einmal erweitern, wir haben nun mehr Möglichkeiten“, freut sich Korevaar. Beim Thema Kulinarik schmunzelte er und ergänzt, dass „wir das hoffentlich recht gut machen“. Der Fokus soll auf Klassikern liegen – von Pommes über Spaghetti bis hin zu Toast. „Dazu möchten wir ein breites Angebot an frühsommerlichem Essen anbieten, natürlich auch vegetarisch und vegan.“ Auch ein Tagesmenü sei denkbar, schildert er abschließend.

