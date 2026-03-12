Kilometerlanger Stau: Brennender Lastwagen auf der A2 in Kärnten

Zwischen Völkermarkt West und Völkermarkt Ost kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen wegen eines brennenden Lastwagens. Laut einer Leserin sind Pannenstreifen und ein Fahrstreifen gesperrt. Der Stau beträgt mehrere Kilometer.

Zwischen Völkermarkt West und Völkermarkt Ost kann es aktuell zu Verkehrsbehinderung durch brennendes Fahrzeug kommen. Wie eine Leserin der Redaktion berichtet, handelt es sich um einen Lastwagen, der in Flammen steht. Ebenso staut es sich: „Der Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen sind gesperrt, 9.6 Kilometer Stau.“ Voraussichtlich soll jener bis 13 Uhr andauern, meldet die Asfinag. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 11:48 Uhr aktualisiert