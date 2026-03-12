AMS startet hybride Fachausbildung in Kärnten und Osttirol

Das AMS Kärnten und AMS Tirol bieten erstmals eine bundeslandübergreifende Fachausbildung für die Bezirke Spittal/Drau und Lienz an. Ziel ist es, regionale Arbeitskräftepotenziale zu stärken und Arbeitsuchenden neue Perspektiven zu eröffnen. „Dank digitaler Möglichkeiten können wir AMS-Fachausbildungen nun kosteneffizienter und zeitgleich auch in entlegene Gebiete bringen und so Arbeitsuchenden in Randregionen neue Perspektiven eröffnen“, erklären Petra Draxl (AMS Österreich), Peter Wedenig (AMS Kärnten) und Sabine Platzer-Werlberger (AMS Tirol).

Unterricht im Livestream

Die „Ausbildung zum/zur Rechnungswesen-Assistent/in“ kombiniert Präsenzunterricht und digitale Teilnahme: Unterricht in Lienz wird live nach Spittal/Drau gestreamt und umgekehrt. Präsenztage sind verpflichtend, Teile der Ausbildung können digital von zuhause absolviert werden. Das bfi setzt die Kurse um, aktuell läuft das zweite Modul mit 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – geplant waren 12 – und schließt im Juni mit der Prüfung ab. Die Gesamtkosten von rund 200.000 Euro für alle drei Module trägt die AMS-Bundesgeschäftsstelle. „Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch: Die hybride Ausbildung für die Bezirke Lienz und Spittal stellt so eine Lösung dar. Wir bündeln Kräfte, kooperieren überregional und schaffen zugleich regional Chancen“, sagt Draxl.

Regionales Arbeitskräftepotenzial stärken

Wedenig betont: „Mehr denn je kommt es darauf an, das regionale Arbeitskräftepotenzial zu stärken. Wenn Unternehmen Personal finden, sichert das den Standort und ist ein wesentlicher Schritt gegen Abwanderung.“ Platzer-Werlberger ergänzt abschließend: „Das neue Ausbildungskonzept bietet mehr Flexibilität. Wir können dadurch auch Menschen erreichen, die wir sonst schwer oder gar nicht erreichen; zum Beispiel aufgrund von Betreuungspflichten, langen Anfahrtswegen oder eingeschränkter Mobilität.“