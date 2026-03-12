Landeskliniken machen auf Früherkennung von Lebererkrankungen aufmerksam

Die Abteilungen der Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt und dem LKH Villach machen am #BigYellowFriday, dem 13. März, auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Lebererkrankungen bei Kindern aufmerksam.

Lebererkrankungen betreffen nicht nur Erwachsene. Auch Kinder und Jugendliche können daran erkranken – oft bleiben die Erkrankungen jedoch lange unentdeckt, weil die frühen Symptome schwierig zu erkennen sind, heißt es in einer Aussendung der KABEG. „Im weiteren Krankheitsverlauf können sie jedoch zu ernsthaften Komplikationen führen“, warnen Prim. Robert Birnbacher, Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendheilkunde und Oberärztin Astrid Hohenau im LKH Villach

Internationaler Aktionstag #BigYellowFriday

Vor diesem Hintergrund machen die Abteilungen für Kinder- und Jugendheilkunde im LKH Villach und dem Klinikum Klagenfurt anlässlich des internationalen Aktionstags #BigYellowFriday darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, mögliche Warnzeichen frühzeitig abklären zu lassen. Denn: „Die Fälle nehmen leider zu. Aktuell ist in Europa etwa jedes zehnte Kind bzw. jeder zehnte Jugendliche von einer Form der Lebererkrankung betroffen“, so Birnbacher. Und weiter: „Viele Lebererkrankungen bei den jungen Patienten sind genetische bzw. angeborene Krankheitsbilder.“ Aber auch eine autoimmune Erkrankung oder Infektionen wie Virushepatitis sind als Auslöser möglich.

Eltern sollen sensibilisiert werden

Eltern sollen daher auf die ersten Zeichen einer Lebererkrankung sensibilisiert werden. „Hier ist etwa die Neugeborenen-Gelbsucht zu nennen“, erklärt Helga Stenzel, Oberärztin der Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt. Wichtigstes Symptom: Die Haut und das Augenweiß verfärben sich gelb. „Wenn ein Neugeborenes länger als zwei Wochen Gelbsucht hat, sollte umgehend ein Kinderarzt kontaktiert werden, denn das kann ein Zeichen für eine Lebererkrankung oder eine andere ernsthafte Situation sein“, ergänzt Prim. Jörg Jahnel, Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Klagenfurt.

Weitere Warnsignale: Auch folgende Symptome gelten als Warnsignal, sind aber nicht gleichbedeutend mit einer Lebererkrankung: dunkler Urin oder ungewöhnlich helle bzw. entfärbte Stühle

vermehrte Blutungszeichen oder häufige blaue Flecken

Gedeihstörungen

anhaltender Appetitverlust

wiederkehrende Bauchschmerzen oder eine Zunahme des Bauchumfangs

starker oder anhaltender Juckreiz

Aktionstag am 13. März in den Landeskliniken

Am Freitag, den 13. März, informieren die Mitarbeiter der Kinderabteilungen im Klinikum Klagenfurt und im LKH Villach im Rahmen des #BigYellowFriday über Lebererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Informationsmaterial wird zur Verfügung gestellt, zudem tragen die Teams als sichtbares Zeichen der Unterstützung gelbe T-Shirts, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 14:43 Uhr aktualisiert