Unfall auf der A2 in Kärnten: Auto prallte gegen Tunnelwand

Ein 35-jähriger Autofahrer verlor am Donnerstagmittag auf der A2 bei der Unterflurtrasse Fachern die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Tunnelwand. Mehrere Feuerwehren sowie Rettung und Notarzt standen im Einsatz.

Am Donnerstag gegen 12 Uhr war ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Tunnelwand der Unterflurtrasse Fachern.

Notarzt und Rettung im Einsatz

Zur Bergung des Unfallfahrzeugs standen die Feuerwehren Grafenstein, Ebenthal und Poggersdorf im Einsatz. Außerdem waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort. Der 35-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. „Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der zweiten Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.