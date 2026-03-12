Buntes Programm: Osterkrämermarkt in St. Veit eröffnet schon bald

Der Osterkrämermarkt eröffnet das erste Osterwochenende am Freitag, 27. und Samstag, 28. März jeweils von 8 bis 17 Uhr am Hauptplatz.

Der Osterkrämermarkt in St. Veit an der Glan bietet ein vielfältiges Programm.

Aussteller und Fieranten präsentieren liebevoll ausgewählte Produkte, regionale Köstlichkeiten und dekorative Besonderheiten für ein stimmungsvolles Osterfest. Auch Osterhase „Veiti“ besucht an beiden Tagen den Markt und hat bestimmt eine kleine Überraschung dabei, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde.

Zwei Tage lang Programm

Am Freitag, 27. März entsteht gemeinsam mit der Seminarbäuerin Gertraud Wank ein eigene Palmbuschen – ein Symbol dafür, dass nach dem Winter alles wieder erwacht –, und auch Sumsi von der Raiffeisenbank Mittelkärnten am Markt zeigt: Der Frühling ist da. Ob Biene, Blume oder Fantasiefigur, Annet die Luftballonkünstlerin bringt Luftballons zum Leben, wird weiters mitgeteilt. Bei der Kleintierschau „Hase, Hahn & Co“ mit Markus Rainer können Tiere aus nächster Nähe erlebt und flauschige Häschen vorsichtig gestreichelt werden. Während Klein und Groß Häschen, Meerschweinchen und Hahn und Co. im Arm halten, entdeckt der Osterhase selbst das ein oder andere besondere Präsent am Osterkrämermarkt für seine Osternester.

Bunte Osterfreuden am Samstag

Am Samstag, 28. März erfreuen dann Felltiere von K.N.U.T. Karins Tierwelt kleine und große Besucher am Markt. An der Bastelstation mit dem Lerncafé wird kreativ gewerkt, gestaltet und gebastelt. Beim gemütlichen Zusammensitzen mit Coffee to Help (Caritas) kann man Kaffee genießen und miteinander plaudern. Mit einer schwungvollen Tanzshoweinlage begeistert Chiara von „Art & Dance“ mit ihren Hip-Hop-Kids. Beim Kinderschminken mit Angi werden kleine Gesichter zu bunten Kunstwerken. Stimmungsmusik mit der „Quetschn“ belebt die Markttage und sorgt für gute Laune. In der Stadtbücherei findet am 27. und 28. März zu den Öffnungszeiten wieder ein großer Bücherbazar statt. Am 28. März freuen sich Kinder über ein Bilderbuchkino um zehn Uhr. Die Stadtpfarrkirche wird am Samstag den Kindern den Aufenthalt am Lagerfeuer mit Marshmallows versüßen.

Schatzsuche in St. Veit

Vom 20. März bis zum 4. April verwandelt sich der Ostereinkauf in St. Veit in eine spannende Schatzsuche. Wer in diesem Zeitraum bei einem der zahlreichen teilnehmenden Betriebe in der Altstadt einkauft, darf sich über eine besondere Überraschung freuen: Pro Einkauf (ab einem festgelegten Mindestbetrag) gibt es ein buntes Osterei geschenkt – und damit die Chance auf einen von fast 1.000 Sofortgewinnen, informiert die Stadtgemeinde weiter. Die regionalen Betriebe haben sich in diesem Jahr besonders großzügig gezeigt und Preise im Gesamtwert von über 11.000 Euro bereitgestellt, heißt es. Wer besonders viel Glück hat, findet in seinem Ei eines der begehrten „Golden Tickets“. Diese versprechen außergewöhnliche Hauptpreise.

Programm beim Osterkrämermarkt in St. Veit: Freitag, 27. März, 8–17 Uhr Produkte, Unterhaltung und Kulinarik am Hauptplatz, Funnyhof Luftballon-Figuren von Annet 9–12 Uhr: Stadtbücherei Bücherbazar

13–16 Uhr: Palmbuschenbinden Seminarbäuerin

14–16 Uhr: Osterhase „Veiti“

14.30–16.30 Uhr: Kleintierschau „Hase, Hahn und Co“

14.30 Uhr: Live-Musik „AGB-Trio“

Mit dabei: Sumsi von der Raiffeisenbank Mittelkärnten Samstag, 28. März, 8–17 Uhr Produkte, Unterhaltung und Kulinarik am Hauptplatz, „Coffee to help“ der Caritas Lebensberatungsstelle 8–12 Uhr: Osterbauernmarkt

9–11 Uhr: Osterhase „Veiti“

9–12 Uhr: Stadtbücherei Bücherbazar

9–13 Uhr: Fastensuppe mit Firmlingen der Stadtpfarrkirche

9–14 Uhr: Bastelstation mit dem Lerncafé

9–16 Uhr: Aloe-Vera-Wohlfühlstation mit Julia Jagoditsch

10–12 Uhr: Live-Musik mit Mathias Ranner & Albert Jöbstl

10 Uhr: Bilderbuchkino mit Beate, Stadtbücherei

13–13.15 Uhr: Art & Dance – Showtanzeinlage, Chiara und Hip-Hop-Kids

13–16 Uhr: Kinderschminken mit Angi

14–16 Uhr: Osterhase „Veiti“

14.30 Uhr: Live-Musik mit Mathias Ranner und Albert Jöbstl

14.30–16.30 Uhr: K.N.U.T. Karins Tierwelt Bauernmarkt zur Osterzeit: Samstag, 28. März und vier Tage durchgehend von

Mittwoch, 1. April bis Samstag, 4. April am Hauptplatz.