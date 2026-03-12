Gesundheitsgütesiegel für Wiener Städtische in Kärnten

Die Wiener Städtische Versicherung in Kärnten und Osttirol ist mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Konzerthaus Klagenfurt statt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Pflege, sowie von Andreas Huss, stellvertretender Obmann der Österreichische Gesundheitskasse.

Fokus auf Prävention

„Gesundheitsvorsorge ist für uns kein Projekt, sondern gelebte Überzeugung. Was wir unseren Kundinnen und Kunden empfehlen, leben wir auch selbst – aus Verantwortung und aus voller Überzeugung“, betont Landesdirektor Ferdinand Bucher. Die Wiener Städtische positioniert sich zugleich zunehmend als Gesundheitsversicherer mit starkem Fokus auf Prävention. Die Nachfrage nach privaten Krankenzusatzversicherungen bleibt hoch: Laut aktuellen Daten besitzt inzwischen etwa jede dritte Person eine solche Absicherung – so viele wie noch nie. Auffällig ist dabei eine Verjüngung der Kundschaft. Das Durchschnittsalter der Neukunden liegt laut Unternehmen bei 28 Jahren, rund ein Drittel ist jünger als 20.

Gesundheit hat hohen Stellenwert

„Diese Entwicklung zeigt, dass das Thema Gesundheit für junge Menschen einen besonders hohen Stellenwert hat“, erklärt Bucher. „Wer sich früh absichert, profitiert gleich mehrfach – durch niedrige Einstiegstarife, langfristige Planbarkeit und einen umfassenden Schutz über viele Lebensphasen hinweg.“ Die Wiener Städtische ist Teil der Vienna Insurance Group und zählt zu den größten Versicherungsunternehmen des Landes. In Österreich ist das Unternehmen mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten. Zudem betreibt die Gesellschaft eine Zweigniederlassung in Slowenien. Für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische außerdem als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet und zuletzt 2024 rezertifiziert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert