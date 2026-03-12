Wegen Unwetterereignis: Böschung der Falkertsee Straße wird gesichert

Anlass für die Maßnahmen sind Hangeinrisse und Rutschungen, die infolge eines Unwetterereignisses in diesem Abschnitt aufgetreten sind, heißt es vonseiten des Landes. Bereits unmittelbar danach wurden von der zuständigen Straßenmeisterei Feldkirchen entsprechende Sofortmaßnahmen gesetzt, sodass der betroffene Abschnitt provisorisch abgesichert werden konnte. Nun folgt die bauliche Stabilisierung des Hanges.

Rund 225.000 Euro investiert

„Die Arbeiten sind notwendig, um die sichere Befahrbarkeit der Falkertsee Straße langfristig gewährleisten zu können. Insgesamt investieren wir rund 225.000 Euro in die Böschungssicherung und die damit verbundenen Baumaßnahmen“, sagt der zuständige Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Arbeiten voraussichtlich Ende April abgeschlossen

Im Zuge der Arbeiten wird die Böschung talseitig mit sogenannten Stahlschirmen und Ankern gesichert. Zusätzlich wird die bestehende Straßenentwässerung an die neuen Gegebenheiten angepasst. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen wird der Hang mit geeignetem Material wieder aufgefüllt. Da ein Großteil der Baumaßnahmen von der Talseite aus durchgeführt werden kann, ist keine Vollsperre der Straße erforderlich, heißt es weiter. Während der Bauarbeiten ist die L79 im betroffenen Abschnitt halbseitig befahrbar. Die Arbeiten sollen vorrausichtlich Ende April abgeschlossen sein. „Die Falkertsee Straße ist eine Lebensader der Region und vor allem für den Tourismus vor Ort von großer Bedeutung. Mit der Sanierung setzen wir ein wichtiges Projekt um, von dem nicht nur die Bevölkerung profitiert, sondern auch die vielen Urlauber und Gäste der Region“, so Gruber abschließend.