797 Einsätze in einem Jahr: Bergrettung Kärnten zieht Einsatzbilanz

Die Bergrettung Kärnten blickt auf ein arbeitsreiches Einsatzjahr zurück. 1086 Mitglieder standen 2025 insgesamt bei 797 Einsätzen im Einsatz und leisteten dabei mehr als 6700 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Auch wenn einzelne Einsätze fordernd waren, blieb Kärnten im Vergleich zu anderen Bundesländern von Rekordzahlen verschont. Während die Bergrettung in Tirol und Salzburg in den Sommermonaten besonders stark gefordert war, zeigt sich auch in Kärnten ein klares Muster: Die meisten Einsätze konzentrieren sich auf Juli und August, wenn Wanderer, Bergsportler und Urlaubsgäste die Berge besonders intensiv nutzen. Mehr als die Hälfte aller Einsätze fällt auf diese beiden Monate.

Sommer- und Ferienzeit bleibt Hochsaison

Landesleiter Hannes Gütler sieht darin einen bekannten Trend: „Die Sommer- und Ferienzeit ist immer auch unsere Hochsaison. Wir sind froh, dass wir hier einen normalen Trend der Einsätze haben, denn diese Einsätze sind für uns fordernd genug: Auch unsere Bergretterinnen und Bergretter sind im Sommer im Urlaub und werktags berufstätig – somit sind in der Ferienzeit nur bedingt Kräfte verfügbar. Viele Ortsstellen müssen ihre Einsätze oft mit einer kleinen Truppe bearbeiten: In den Tälern Kärntens pendeln viele Mitglieder unter der Woche tagsüber in den größeren Städten zur Arbeit. Alle im Ort verfügbaren Kolleginnen und Kollegen müssen bei Einsätzen dann aktiv werden. Wir sind allen Dienstgebern sehr dankbar, die es unseren Kräften ermöglichen, auch während der Dienstzeit zum Einsatz auszurücken – ohne diese Unterstützung der Wirtschaft wäre vieles nicht möglich!“

Einsatzzahlen auf ähnlichem Niveau

Im Vergleich zum Jahr 2024 – damals wurden 691 Einsätze registriert – wirkt der Anstieg zunächst deutlich. Doch laut Bergrettung liegt das Einsatzaufkommen tatsächlich auf einem ähnlichen Niveau. Der Grund liegt vor allem in einer veränderten Statistikführung. Bernhard Pichler-Koban, Leiter der Geschäftsstelle Kärnten, erklärt: „Das hob die erfassten Einsatzzahlen von 2025. Klammert man die Pisteneinsätze aus, sind wir auf dem Niveau des Vorjahres.“ In der Statistik zeigt sich ein klares Bild: Der häufigste klassische Bergunfall passiert beim Wandern – meist in Form von Verletzungen. Besonders auffällig ist laut Pichler-Koban der Zeitpunkt vieler Unfälle: „Auffallend ist der Umstand, dass Verletzungen vorwiegend beim Abstieg passieren: Nicht am Vormittag, sondern am Nachmittag: das hat schon etwas mit zunehmender Erschöpfung und nicht optimaler Tourenplanung zu tun.“ Auch andere Ursachen tauchen regelmäßig in den Einsatzprotokollen auf. 22 Personen verirrten sich, 15 Bergsportler kamen nicht mehr weiter, und 11 Einsätze standen im Zusammenhang mit Erschöpfung. Für die Bergrettung zeigt sich hier ein klares Bild: Mit besserer Vorbereitung und realistischer Tourenplanung ließen sich viele Einsätze vermeiden.

Erfolgreiche Spürnasen

Eine besondere Rolle spielen weiterhin die Suchhunde der Bergrettung. Die Hundestaffel verzeichnete im Jahr 2025 vier erfolgreiche Sucheinsätze im alpinen Gelände. In einem Fall gelang eine dramatische Lebendbergung, in drei weiteren Einsätzen mussten jedoch verstorbene Personen aufgefunden werden. Auch der Blick auf den laufenden Winter fällt für Kärnten relativ positiv aus. Während es in einigen Nachbarbundesländern zu schweren Lawinenunfällen mit mehreren Todesopfern kam, blieb Kärnten bislang weitgehend verschont. Die Bergrettung wurde zwar zu mehreren Lawineneinsätzen alarmiert, doch ernsthafte Verletzungen blieben aus. In vielen Fällen handelte es sich um Kontroll- und Nachsuchen, nachdem Lawinen abgegangen waren.

Einsatzstatistik 2025 im Überblick