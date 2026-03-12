Acht Monate gratis gewohnt? Kärntner wegen Betrugsverdacht angeklagt

Ein Kärntner steht am Freitag vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, eine Wohnung erschlichen und acht Monatsmieten nicht bezahlt zu haben.

Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann aus Kärnten wegen des Verdachts des schweren Betrugs verantworten. Laut Angaben der Medienstelle des Gerichts wird dem Erwachsenen vorgeworfen, am 30. April 2024 in Wolfsberg durch Täuschung über seine Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit die Weitervermietung einer Wohnung erlangt zu haben.

Fast 8.000 Euro Schaden

Nach derzeitigem Stand soll der Beschuldigte anschließend über mehrere Monate hinweg keine Miete bezahlt haben. Dadurch sei dem Vermieter ein Schaden in der Höhe von insgesamt 7.784 Euro entstanden – das entspricht laut Anklage acht Monatsmieten. Die Verhandlung ist für bereits morgen am Landesgericht Klagenfurt angesetzt und soll rund eine Stunde dauern. Den Vorsitz führt Richter Gerhard Pöllinger-Sorré. Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 16:31 Uhr aktualisiert