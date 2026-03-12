Nach Brand auf der A2: Lkw hatte haufenweise Gefahrengut an Bord

Am Donnerstag geriet auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt ein Sattelanhänger mit Gefahrengut in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer rasch löschen, die Gefahrenstoffe blieben unbeschädigt.

Am Vormittag kam es auf der A2 Südautobahn zu einem LKW-Brand, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, wir haben berichtet. Die AFINAG meldete zeitweise Staus von bis zu zehn Kilometern. Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10:20 Uhr. Ein 66-jähriger litauischer Berufskraftfahrer war mit seinem Sattelschlepper von Klagenfurt in Richtung Graz unterwegs, als der hintere Teil des Anhängers aufgrund eines technischen Gebrechens in Brand geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug auf Höhe Völkermarkt auf dem Pannenstreifen stoppen.

Peroxid Typ F und Wasserstoffperoxid

Der Anhänger war mit gefährlichen Stoffen beladen: organisches Peroxid Typ F in flüssiger Form sowie Kanister mit Wasserstoffperoxid. Der Fahrer versuchte zunächst, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, bevor die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, Poggersdorf und Grafenstein eintrafen. Insgesamt 36 Feuerwehrleute waren im Einsatz. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Auflieger des LKW mit Wasserstoffperoxid beladen war. Der Brand war im Bereich der hinteren Achse des Aufliegers ausgebrochen“, erklärte das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land.

Gefahrenstoffe blieben unversehrt

Unter Einsatz mehrerer Atemschutztrupps konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Gefahrenstoffe blieben unversehrt, es trat keine Flüssigkeit aus. Anschließend wurden Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Die A2 war von 10:20 bis 11:10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der beschädigte Sattelanhänger wurde im Anschluss abgeschleppt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert