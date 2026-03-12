Nach Weißmann-Rücktritt: ORF-Rebell Westenthaler in Klagenfurt

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt nicht zur Ruhe. Während in Wien die Fetzen fliegen, zieht es den schärfsten Kritiker des ORF nun in den Süden. Peter Westenthaler kommt nach Klagenfurt.

Der Küniglberg bebt wie nie zuvor! Der Rückzug von Roland Weißmann hat ein politisches Erdbeben ausgelöst. Mittendrin: Der freiheitliche ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, der sich in der gesamten Debatte kein Blatt vor den Mund nimmt. Am 16. März 2026 macht der „ORF-Rebell“ auf Einladung des Freiheitlichen Bildungsinstitutes Station in der Kärntner Landeshauptstadt.

Wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure?

In seinem Vortrag stellt der ehemalige Klubobmann und Nationalrat die Systemfrage: Wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Unter dem Titel „Vom ORF bis zu den sozialen Medien“ beleuchtet Westenthaler die Macht der Medien und den Einfluss auf unser aller Denken. Er will kritisch hinterfragen: Wo endet die Information – und wo beginnt die eiskalte Meinungsmache?

Hochkarätiger Schulterschluss in Klagenfurt

Eröffnet wird der Abend mit einer Begrüßung durch den Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann KO LPO Erwin Angerer. Der Vortrag soll die Rolle des ORF und sozialer Medien bei der Meinungsbildung in Österreich beleuchten und zeigt auf, wie mediale Macht politische Wahrnehmung und öffentliche Debatten beeinflusst, heißt es in der Einladung. Dabei wolle man kritisch hinterfragen, „wo Information endet, und Meinungsmache beginnt.“

©FPÖ Kärnten Am Foto: Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer

Westenthaler-Auftritt am 16. März

Besser hätten die Freiheitlichen rund um Angerer den Zeitpunkt für Westenthalers Auftritt in Kärnten wohl nicht planen können, als inmitten der aktuell entbrannten ORF-Schlammschlacht. Wer dabei sein will: Montag, 16. März 2026, Klagenfurt, Gemeindezentrum St. Ruprecht. Beginn ist um 19Uhr. Der Eintritt ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert